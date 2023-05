Jadwal War Tiket Konser Coldplay di Jakarta Digelar Pertengahan Mei Ini, Siapkan Peralatan Tempurmu

PIKIRAN RAKYAT - Coldplay siap konser di Indonesia pada 15 November 2023 mendatang, yang rencananya akan digelar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Meski masih terbilang lama, penjualan tiket akan dibuka pada pertengahan Mei ini.

Penjualan tiket konser Coldplay akan dibuka mulai 17 sampai 19 Mei 2023. Nantinya, penjualan tiket akan dibagi menjadi presale yang dibuka pada 17-18 Mei 2023, dan general sales pada 19 Mei 2023.

Untuk penjualan tiket presale, konser Coldplay “Music of The Spheres World Tour 2023” menggaet PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai official banking partner. Sebagai official partner perbankan resmi, BCA secara ekslusif akan menggelar penjualan tiket BCA Presale untuk nasabah penggemar Coldplay.

Penjualan tiket akan dimulai pada 17 dan 18 Mei 2023 pukul 10.00 WIB di situs coldplayinjakarta.com. Pembelian hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit, Debit BCA Mastercard, atau melalui transfer ke Virtual Account BCA.

Pembayaran tiket melalui Virtual Account BCA dapat dilakukan melalui aplikasi myBCA, BCA mobile, atau KlikBCA. Aplikasi myBCA merupakan platform digital platform terbaru dari BCA di mana nasabah hanya memerlukan single user ID untuk dapat mengakses seluruh informasi rekening melalui aplikasi yang dapat diakses melalui HP dan PC.

Cara Ampuh War Tiket

Akun Twitter dengan nama @adekumala membagikan tips and trick mendapatkan dan memenangkan war ticket Coldplay pada 19 Mei 2023 nanti. Dijelaskan ada beberapa tips untuk memenangkan war ticket Coldplay. Misalnya, harus menyiapkan beberapa gadget.

"Kami biasanya pakai beberap gadget karena gak pasti juga yang bakalan nyangkut dapat antrean duluan yang mana. Pas R to V kemarin, semua gadget keluarga dikumpulin: Kami berempat masing-masing pegang laptop dan hape. Plus 1 tablet," ujar akun tersebut.

Selain itu akun @adekumala juga berharap jika sebelum war ticket Coldplay, para konsumen harus menyiapkan diri 15 menit sebelum pembelian.