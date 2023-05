PDIP Bakal Gelar Acara di GBK, Diisi Pidato Politik Jokowi dan Ganjar Pranowo

PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) jelang acara Bulan Bung Karno sekaligus konsolidasi partainya yang dilaksanakan pada 24 Juni 2023. Hasto didampingi sejumlah pantia acara Bulan Bung Karno seperti Samuel Wattimena dan Aria Bima serta pengelola GBK, Lestati. Mereka melihat-lihat lokasi untuk memastikan kesiapan arena jelang acara.

"Di tempat yang sangat bersejarah dan juga melambangkan suatu visi yang begitu besar dari Bung Karno proklamator dan bapak bangsa Indonesia, kami akan mengadakan puncak peringatan bulan Bung Karno pada tanggal 24 Juni 2023," kata Hasto pada Senin, 8 Mei 2023.

Menurutnya, tinjauan tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi persoalan teknis di lapangan pada saat acara. Pasalnya, kata dia, diperkirakan acara tersebut akan dihadiri ratusan ribu orang.

"Sehingga dipersiapkan secara detail seluruh teknis pelaksanannya," tuturnya.

Hasto mengatakan, pada acara itu, nantinya juga akan ada pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo.

"Juga akan hadir di dalam persatuan paduan dengan tiga pilar PDIP dari unsur anak ranting, ranting, PAC, DPC hingga pengurus dari tingkat nasional dan satgas partai. Seluruh spirit untuk menjadikan Pancasila sebagai the way of life sebagai dasar tujuan bernegara," kata Hasto.

"Dan kemudian seluruh kontemplasi pemikiran Bung Karno dan relevansinya bagi kepemimpinan Indonesia di dalam percaturan politik global itu akan ditampilkan dengan seluruh nuansa kebudayaan Nusantara," tutur Hasto menambahkan.***