Exit Tol KM 149 Gedebage Bakal Dibuka Permanen, Pemprov Jabar Ungkap Waktunya

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat buka suara terkait penutupan Exit Tol KM 149 Gedebage. Pasalnya, penutupan pintu menuju Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, itu justru menyulitkan mobilitas warga.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Bambang Tritoyuliono pun memastikan Exit Tol KM 149 Gedebage akan kembali dibuka, bahkan secara permanen. Namun, hal itu masih menunggu keputusan dari Kementerian PUPR.

"Saat ini sedang dilakukan evaluasi oleh Tim ITB yang ditunjuk oleh PT Jasa Marga dan Kementerian PUPR, persiapan untuk buka permanen. Kita menunggu pengumuman resminya dari Kementerian PUPR ya," katanya saat dikonfirmasi, Rabu, 3 Mei 2023.

Sementara di media sosial, tersebar foto warga Summarecon dan sekitarnya menuntut agar akses pintu KM 149 menuju Gedebage kembali dibuka. Tuntutan itu diarahkan kepada Kementerian PUPR dan PT Jasa Marga sebagai pemegang otoritas jalan tol.

Baca Juga: Pihak Pasar Cimol Gedebage Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pedagang: Kita Tidak Cari Penghasilan yang 'Wah'

"Kami warga Summarecon dan sekitarnya mendesak PUPR dan Jasa Marga untuk membuka akses Tol 149," ucap tulisan di spanduk yang membentang.

Akses Exit Tol KM 149 Gedebage sempat dibuka selama arus mudik dan balik Lebaran, yakni pada 20-29 April 2023. KM 149 dioperasikan secara fungsional untuk akses masuk dan keluar Jakarta (on dan off ramp) khusus kendaraan golongan 1 non bus, mulai 20-29 April 2023 pukul 7.00-17.00 WIB.

Pengoperasian fungsional itu dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan bagi pengguna jalan. Selain itu, sebagai bentuk antisipasi peningkatan volume lalu lintas pada Gerbang Tol (GT) Cileunyi selama libur Lebaran 2023.

Dengan dioperasikannya akses fungsional tersebut, ditargetkan dapat menjadi alternatif akses menuju destinasi populer di Jawa Barat seperti Masjid Al-Jabbar dan stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).