Warga Diminta Tak Percaya Berita dari KKB, Kapendam Cenderawasih: Tak Ada TNI yang Disandera

PIKIRAN RAKYAT – Kepala Penerangan Daerah Militer atau Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Kav Herman menekankan agar masyarakat tidak percaya berita yang datang dari Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB), begitu juga kabar yang disebarkan simpatisannya.

Hal itu disampaikan Kapendam tersebut menyusul isu baru-baru ini yang menyebut ada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya, dilansir dari laman Antara.

"KKB sering menyampaikan dan menyebarkan berbagai narasi yang berisikan berita bohong atau hoaks," kata Kolonel Kav Herman,.

KKB mengeklaim bunuh 16 prajurit Kopassus, bantahan datang dari Kapendam Cenderawasih

Baca Juga: Papua Official Arrested for Supplying Weapons to KKB

Kapendam Cenderawasih Kolonel Kav Herman menyebut hanya lima orang dari Satgas Yonif R 321/DY yang tewas akibat KKB saat kelompok teroris itu menyebut membunuh 16 prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Berkenaan dengan klaim dari kelompok yang meresahkan masyarakat Papua tersebut, Kolonel Kav Herman menekankan agar masyarakat tidak mempercayai berita dari mereka yang dinilai tidak bertanggung jawab tersebut.

"Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai berita-berita yang disampaikan KKB dan simpatisannya," kata Kolonel Herman.

Isu terkait prajurit TNI yang dikabarkan disandera KKB di daerah Mugi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan juga tak luput dari perhatian Kapendam Cenderawasih. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar. Hal itu disampaikannya di Jayapura pada Kamis 4 Mei 2023.

Baca Juga: Satgas Damai Cartenz Amankan Ratusan Peluru dan Belasan Pucuk Senjata Api Milik KKB Papua