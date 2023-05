Jadwal Gerhana Bulan Penumbra Mei 2023, Catat Juga Lokasi Visibilitasnya

PIKIRAN RAKYAT - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi terkait fenomena alam Gerhana Bulan Penumbra yang akan terjadi pada 5-6 Mei 2023. Gerhana Bulan Penumbra adalah peristiwa terhalanginya cahaya Matahari oleh Bumi sehingga tidak semuanya sampai ke Bulan.

Dalam keadaan ini, bulan akan terlihat lebih redup dari saat fase purnama karena posisi Bulan-Matahari-Bumi sejajar. Adapun esok, gerhana dapat diamati dari arah Tenggara ke Barat Daya untuk zona WIB. Sedangkan untuk zona WITA, gerhana dapat diamati dari arah Selatan ke Barat Daya. Sementara itu, untuk zona WIT, Gerhana dapat diamati dari arah Barat Daya ke Barat.

Gerhana bulan sebelumnya teramati pada 24 April 2005 silam, adapun fenomena langit kali ini masuk dalam anggota ke-24 dari 73 di seri Saros 141. Karena terjadi berdasarkan dinamisnya pergerakan Bumi, Matahari, dan Bulan, maka fenomena serupa dapat diprediksi ke depannya.

Contohnya, pada 16 Mei 2041 mendatang diprediksi akan terjadi Gerhana Bulan Sebagian, yang mana berasosiasi dengan gerhana bulan ini. Bagi Anda yang ingin mengamati Gerhana Bulan Penumbra, fenomena tersebut dapat disaksikan di kota-kota berikut ini.

Lokasi Gerhana Bulan Penumbra Dapat Diamati

Pekanbaru Tanjung Pinang Jambi Bengkulu Palembang Banda Aceh Medan Padang Surabaya Yogyakarta Pangkal Pinang Bandar Lampung Serang Jakarta Bandung Semarang Tanjung Selor Riau Mamuju Denpasar Mataram Palangkaraya Pontianak Banjarmasin Samarinda Makassar Kendari Manokwari Jayapura Gorontalo Manado Kupang Sofifi Ambon

Jadwal Gerhana Bulan Penumbra

Sementara waktu terjadinya Gerhana Bula Penumbra, dapat diamati di jam-jam berikut.

Waktu Universal – UT

Gerhana mulai terjadi pada pukul 15.12.09

Puncak gerhana terjadi pada pukul 17.22.52

Gerhana berakhir terjadi pada pukul 19.33.36