5 Fakta Kalimat May the 4th Be With You yang Jadi Hari Besar Star Wars

PIKIRAN RAKYAT - Jagad media sosial tengah diramaikan dengan tagar May the 4th Be With You. Tagar ini menandai hari besar perayaan film Star Wars yang dirayakan para penggemarnya di penjuru dunia.

Kalimat May the 4th Be With You sendiri merupakan plesetan dari "May the force be with you" atau "Semoga beruntung", yang kerap diucapkan saat salah satu karakter yang akan menghadapi tantangan atau musuh.

Tak cuma itu, ada banyak fakta unik di balik kalimat May the 4th Be With You yang menarik untuk diketahui.

Berikut fakta-fakta menarik di balik perayaan May the 4th Be With You seperti yang sudah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Fakta-fakta May the 4th Be With You

Diambil dari Naskah Film Star Wars

Diucapkan Sebelum Peperangan

"May the force be with you" juga pernah diucapkan oleh Qui-Gon Jinn kepada Anakin Skywalker sebelum Boonta Eve Classic dimulai.

Jedi Master Obi-Wan Kenobi juga mengucapkan kalimat May the Force Be With You untuk mengakhiri pesannya kepada para Jedi.

Kemudian ada Skywalker yang mengucapkannya kepada Lando Calrissian dan Chewbacca saat mereka mulai mencari lokasi Boba Fett dan menyelamatkan Han Solo.