Menilik Kembali Sikap Ganjar Pranowo yang Tolak Kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U20

PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat sempat menuai polemik. Pasalnya, ia menyatakan menolak tim nasional Israel untuk ikut berlaga di Piala Dunia U-20 2023 yang seharusnya diselenggarakan di Indonesia.

Sikap yang diambilnya itu disebut merupakan komitmen terkait upaya kemerdekaan Palestina, sebagaimana amanat Presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno.

“Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar Pranowo , dikutip pada Senin, 1 Mei 2023.