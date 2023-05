Peringati Hari Buruh 2023, Puluhan Ribu Pekerja Bersiap Geruduk Istana Negara dan Gedung MK Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT - Puluhan hingga ratusan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi dalam rangka memperingati hari buruh internasional 2023 atau May Day pada hari ini, Senin, 1 Mei 2023. Sudah ada 50 ribu buruh terkonfirmasi akan menghadiri peringatan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal.

Said Iqbal mengatakan, titik lokasi unjuk rasa di Jakarta akan dipusatkan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara. Massa buruh akan mulai bergerak sekira pukul 09.00 pagi WIB.

"Wilayah Jabodetabek jam 9.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB akan dilakukan aksi massa di depan Istana dan Gedung MK," ujar Said, dikutip pada Senin, 1 Mei 2023.

Aksi May Day juga akan digelar di beberapa provinsi lain di Indonesia. Terkonfirmasi ada 38 provinsi melakukan aksi May Day secara serempak serta di ratusan Kabupaten/Kota lainnya.

"Jumlah massa yang akan aksi se-Jabodetabek di Istana dan MK 50 ribu sampai dengan 100 ribu. Kami merencanakan 100 ribu, terkonfirmasi sampai pagi ini hampir 50 ribu lebih yang akan mengikuti aksi May Day," kata Said Iqbal.

Said Iqbal menyebut, selepas aksi di Gedung MK dan Istana Negara massa buruh akan diarahkan bergerak menuju Istora Senayan sekira pukul 13.00 siang WIB. Akan diadakan May Day Viesta di sana lalu akan ada orasi dari salah satu capres saat May Day 2023.

"Di Istora Senayan akan dilakukan May Day Viesta. Akan dilakukan dari jam 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. May Day Viesta akan diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh," ujar Said.

