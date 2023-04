AHY Bocorkan Pembicaraan dengan Airlangga Hartarto, Singgung Kemungkinan Demokrat-Golkar Berkoalisi

PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 29 April 2023 malam. Airlangga Hartarto juga menemui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditemani oleh AHY.

Saat menghadapi awak media setelah pertemuan itu, AHY membocorkan pembicaraan Ketua Umum Golkar dengan SBY.

“Tadi kalau boleh saya mengutip perbincangan di dalam, Pak Airlangga memulai dengan kata-kata, ‘Politics is the art of possibility' (Politik adalah seni tentang kemungkinan). Dalam politik, juga dalam kehidupan, setiap sesuatunya punya kemungkinan,” kata AHY dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.

Kendati berbicara soal banyak kemungkinan, baik Partai Golkar dan Demokrat sama-sama menghormati posisi politik yang jadi prinsip masing-masing. Partai Golkar telah berkoalisi dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), sementara Partai Demokrat bergabung dalam Koalisi Perubahan.

Diakui AHY, Partai Demokrat melakukan komunikasi intens dengan NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama enam bulan ke belakang untuk menemukan kesamaan visi dan misi berjuang dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

“Koalisi Perubahan itu telah menandatangani piagam. Per hari ini itu yang berlaku. Namun demikian, saya sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman semua, kehadiran Pak Airlangga dan Golkar ini tentu menjadi bagian dalam komunikasi yang produktif,” kata AHY.

AHY dan Airlangga sama-sama berharap dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan bangsa melalui komunikasi yang intensif.

“Nah, di sinilah sebenarnya kita berharap jalinan komunikasi ini juga terus semakin baik. Kemudian, kalau ditanya apakah bisa saling bergabung? Ya, tadi semua, sangat mungkin, kalau tujuannya baik, dan bersama-sama kita ingin melakukan perubahan, ingin melakukan perbaikan terhadap situasi negeri ini,” sebutnya.

