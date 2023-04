Sandiaga Uno Jawab Kemungkinan Jadi Cawapres Ganjar Pranowo: Kami Sama-sama Pelari

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertemu dalam Rapat Koordinasi Daerah dan Tim Pleno Percepatan Keuangan Seluruh Jawa Tengah di Semarang pada Kamis, 27 April 2023. Seusai pertemuan itu, Sandiaga menanggapi pertanyaan terkait potensi dirinya maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Sandiaga Uno tak menjawab secara eksplisit, namun menyinggung kesamaan hobi dengan Ganjar Pranowo.

"Kami sama-sama pelari, ya. Kami pelari jarak jauh," ujar Sandiaga Uno pada Kamis, 27 April 2023 dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.

Sandiaga juga memuji Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Hal itu dinilainya menjadi modal penting untuk melangkah dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Beliau tadi kita melihat dari segi capaian-capaiannya dan tentunya ini yang harus lebih banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, calon-calon yang nanti akan menjadi pilihan di pemilu yang akan datang," ujarnya menerangkan penjelasan.

Ditegaskan Sandiaga, pemimpin yang dekat dengan rakyat juga bisa diapresiasi positif oleh kebanyakan masyarakat.

"Sekarang ini kita harus betul-betul bisa menyerap aspirasi, menghadirkan solusi dan harus percepat capaian-capaian ini. Jangan business as usual, tetapi harus ada thinking out of the box, ada inovasi-inovasi," ujarnya menegaskan.

Terkait kesiapan dirinya jika diminta Ganjar mendampinginya di Pilpres 2024, Sandiaga Uno meminta publik bersabar. "Teman-teman sabar," ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dari PDIP di Batutulis, Bogor, pada Jumat, 21 April 2023.