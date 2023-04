Sandiaga Uno Bicara Kesamaan dengan Ganjar Pranowo: Pelari Jarak Jauh

PIKIRAN RAKYAT - Sandiaga Uno berbicara soal kesamaan dengan capres 2024 usungan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Ia mengatakan bahwa dia dan Ganjar sama-sama pelari jarak jauh.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 27 April 2023 siang dan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sandiaga Uno, yang namanya beredar di bursa bakal calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024.

"Kami sama-sama pelari, ya, kami pelari jarak jauh," ujar Sandiaga, dikutip dari Antara.

Sandiaga Uno melontarkan pujian kepada Ganjar Pranowo. Menurutnya, Gubernur Jawa Tengah itu pemimpin dekat dengan rakyat.

Baca Juga: Soal Calon Pendamping Ganjar Pranowo, PDIP: Ini Adalah Amanat Konstitusi

"Beliau tadi kita melihat dari segi capaian-capaiannya dan tentunya ini yang harus lebih banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, calon-calon yang nanti akan menjadi pilihan di pemilu yang akan datang," kata Sandiaga.

Sandiaga menilai kepemimpinan yang dekat dengan rakyat sangat dibutuhkan. Setiap aspirasi dari masyarakat, kata Sandiaga, harus diserap dan dicarikan solusinya.

Ia menambahkan model kepemimpinan tersebut sangat diapresiasi oleh masyarakat.

"Sekarang ini kita harus betul-betul bisa menyerap aspirasi dan menghadirkan solusi dan harus percepat capaian-capaian ini. Jangan business as usual, tetapi harus ada thinking out of the box, ada inovasi-inovasi," ujarnya.

Baca Juga: Deklarasikan Ganjar Pranowo Capres, PPP Lanjutkan Dukungan Pilkada 2018