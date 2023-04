Anies Baswedan Baca Principles for Navigating Big Debt Crises, Buku Cara Kelola Krisis Utang

PIKIRAN RAKYAT - Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, baru-baru ini mengunggah momen dirinya sedang membaca buku di tepi laut. Dalam foto yang ia unggah, Anies terlihat membaca buku berjudul 'Principles for Navigating Big Debt Crisis'.

Meski tidak menyebutkan lokasi persis foto itu diambil, Anies Baswedan tampak asyik membaca buku di pinggir laut. Judul buku tersebut terpampang jelas dalam foto yang diunggahnya. Mengutip Goodreads, buku 'Principles for Navigating Big Debt Crises' berisi prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk mengatasi krisis utang secara efektif.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menambahkan keterangan atau caption pada unggahannya. Anies mengajak pembaca untuk membaca dan bersiap-siap menghadapi hari baru yang lebih baik.

Review Buku Principles for Navigating Big Debt Crises

Buku berjudul Principles for Navigating Big Debt Crises ditulis investor terkemuka Amerika Serikat Ray Dalio dan menjadi jadi salah satu #1 New York Times All Time Best Seller karena dianggap menjadi rujukan praktisi dan akademisi untuk bidang tata kelola krisis yang terjadi pada 2008 yang lalu.

Ray Dalio merupakan Pendiri, Co-CIO, dan Anggota Dewan Bridgewater, yang selama empat puluh tahun terakhir telah menjadi hedge fund terbesar dan terbaik di dunia. Dalio telah masuk dalam daftar Time 100 orang paling berpengaruh di dunia serta daftar Bloomberg Markets 50 orang paling berpengaruh. Ia juga merupakan penulis buku terlaris New York Times, yaitu Principles, Principles for Navigating Big Debt Crises, dan Principles for Dealing with the Changing World Order. Dalio tinggal bersama keluarganya di Connecticut.

Seperti yang dijelaskan dalam bukunya, Navigating Big Debt Crises, Ray Dalio percaya bahwa hampir semua hal terjadi berulang-ulang sepanjang waktu sehingga dengan mempelajari pola-pola tersebut, seseorang dapat memahami hubungan sebab-akibat di balik peristiwa dan mengembangkan prinsip-prinsip untuk menanganinya dengan baik.

Dalam seri penelitian tiga bagian ini, ia melakukannya untuk krisis utang besar dan membagikan templatnya dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya krisis utang besar dan membantu mengelolanya lebih baik di masa depan. Buku tersebut terdiri dari tiga bagian, yakni:

Siklus Utang Besar Archetypal (yang menjelaskan templat) Tiga Kasus Rinci (yang memeriksa secara mendalam krisis keuangan 2008, Depresi Besar 1930-an, dan Depresi Inflasi Republik Weimar Jerman pada 1920-an) Kompendium 48 Kasus (yang merupakan kumpulan grafik dan deskripsi singkat dari krisis utang terburuk dalam 100 tahun terakhir)

Demikian review buku Principles for Navigating Big Debt Crises yang dibaca Anies Baswedan.***