Diskon Tarif Tol Arus Balik Lebaran 2023, Potongan 20 Persen Berlaku 27-29 April 2023

PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah ruas tol memberlakukan diskon tarif sebesar 20 persen untuk mendukung kelancaran arus balik Lebaran 2023. Potongan harga tersebut berlaku mulai pagi ini, 27 April sampai dengan 29 April 2023.

Pemberlakuan diskon diharapkan dapat memecah kepadatan pada puncak arus balik 24-25 April 2023. Sehingga pemudik bisa menghindari pulang pada periode tersebut.

Berikut daftar tol yang memberlakukan diskon tarif 20 persen pada 27-29 April 2023:

1. Tol Jakarta-Cikampek dan Trans Jawa

PT Jasa Marga memberlakukan diskon tarif 20 persen untuk jalan tol Trans Jawa pada periode arus balik. Semula, diskon hanya berlaku untuk tarif terjauh di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, tapi kini berlaku dari Semarang-Jakarta, tepatnya dari GT Kalikangkung sampai dengan GT Cikampek Utama.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan, pemberlakuan diskon untuk periode arus balik akan mulai diberlakukan pada Kamis, 27 April 2023 pukul 06.00 WIB hingga Sabtu, 29 April 2023 pukul 06.00 WIB. Diskon ini hanya berlaku untuk perjalanan menerus, bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus (melakukan tap in) dari GT Kalikangkung dan melakukan tap out di GT Cikampek Utama.

“Potongan diskon akan dilakukan di GT Cikampek Utama saja dan hanya untuk tarif perjalanan menerus dari Semarang menuju arah Jakarta,” katanya dalam keterangan tertulis, 24 April 2023.

Dalam perjalanan ini, kata dia, pengendara akan menempuh sejumlah ruas jalan tol yang tidak hanya dikelola Jasa Marga, tapi juga oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lainnya. Yakni, dimulai dari Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jalan Tol Kanci-Pejagan, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Cikopo-Palimanan dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

