Hoyoverse Bagi-bagi Hadiah Gratis, Kode Redeem Genshin Impact Hari Ini 27 April 2023

Tita Salsabila
- 27 April 2023, 07:42 WIB
Kode redeem Genshin Impact (GI)
Kode redeem Genshin Impact (GI) /Instagram/@genshinimpact

PIKIRAN RAKYAT - Hoyoverse kembali memberikan kode redeem Genshin Impact bagi traveler setia secara gratis. Jangan sampai kehabisan kode redeem Genshin Impact periode Kamis 27 April 2023.

Ada berbagai hadiah menarik yang diberikan Hoyoverse pada kode redeem kali ini. Seperti primogems, mora, dan lainnya.

Perlu diketahui, kode redeem Genshin Impact memiliki masa aktif sehingga harus segera diklaim sebelum kehabisan.

Untuk dapat menggunakan kode redeem ini, karakter yang dimiliki setidaknya sudah mencapai Adventure Rank (AR) 10.

Kode Redeem

SBNBUK67M37Z
4BNSD3675J8D
UTNBBGSZ3NQM
GS6ACJ775KNV

FS6SU367M279
eATDgIXLD56
SBNBUK67M37Z
PSNTC8FEQK4D

SEPTGIFT100
GenshinEpic
GenshinGalaxy
GENSHINGIFT

DFDWAS2BKH5M
DB6G9WVW9FV6
VTPU3CQWYCSD
WT7D3CQEHVBM

Cara Klaim

Terdapat dua cara untuk mengklaim kode redeem ini.

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Editor: Tita Salsabila

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