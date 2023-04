Jokowi Tinjau Persiapan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Menlu Retno: Semua on the Right Track

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau sejumlah persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Mei mendatang.

Ditemani oleh Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, orang nomor satu di Indonesia itu melakukan memantau sejumlah lokasi di Labuan Bajo yang rencananya akan digunakan untuk beberapa kegiatan KTT ASEAN, yakni ruang plenary, retret, hingga spouse program.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang turut mendampingi Jokowi mengatakan bahwa peninjauan sejumlah persiapan yang dilakukan sudah berjalan dengan tepat.

“Semua persiapan baik substansi maupun non substansi kita lakukan pengecekan pada hari ini secara detail langsung oleh Bapak Presiden dan per hari ini kita dapat sampaikan bahwa semua persiapan on the right track,” kata Retno, dilansir Pikiran-rakyat.com dari laman Sekretaris Kabinet RI.

Pada kesempatan yang sama, Retno menjelaskan dalam dua hari penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, NTT pada 10-11 Mei 2023 akan ada delapan pertemuan, dengan lima pertemuan pada hari pertama dan tiga pertemuan lainnya pada hari berikutnya.

Pertemuan pada hari pertama akan dipimpin langsung oleh Jokowi, kemudian pada hari kedua dengan tiga pertemuan tersebut dua diantaranya akan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

Selain itu, terkait dengan kesiapan Bandara Komodo, Retno menyampaikan bahwa saat ini telah terdapat dua jalur, yakni jalur internasional dan jalur domestik. Berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana yang tersedia untuk menyambut kedatangan para delegasi KTT ASEAN juga masih terus dirampungkan.

