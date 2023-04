One Way dan Ganjil Genap Arus Balik arah Jakarta Berlaku Hari Ini, Simak Ketentuan dan Jam Lengkapnya

PIKIRAN RAKYAT - Polda Metro Jaya akan mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas one way (satu arah) pada Senin, 24 April 2023. One way ini dilakukan untuk mengawal arus balik Lebaran 2023 mengarah ke Jakarta.

Kebijakan ini sebagai antisipasi puncak arus balik Lebaran 2023 yang diprediksi terjadi hari ini. One way hari ini merupakan kebijakan periode pertama dari dua periode yang diprediksi akan terjadi.

Untuk one way, kebijakan akan dilakukan mulai pukul 12.00 WIB. Ada beberapa tahap sebelum one way ke arah Jakarta ini benar-benar diberlakukan.

Seperti apa ketentuan lengkap one way arus balik ke Jakarta pada Senin, 24 April 2023 ini.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram NTMC Polri pada Senin, 24 April 2023. Kebijakan one way diberlakukan dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung KM 414 sampai dengan KM 70 Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

Pembersihan jalan akan dimulai pada pukul 12.00 WIB pada hari ini.

"Pembersihan jalur one way akan dimulai pada pukul 12.00 WIB Senin, 24 April 2023," kata keterangan resmi dari NTMC Polri.

Karena kebijakan tersebut, seluruh kendaraan yang mengarah ke arah timur (Trans Jawa) akan dihentikan. Setelah steril, kebijakan one way arus balik Lebaran 2023 akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.

