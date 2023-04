Puan Maharani Usai PDIP Usung Ganjar Pranowo sebagai Capres: Rapikan Barisan

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi diusung PDI Perjuangan (PDIP) sebagai calon presiden (Capres) dalam Pemilu 2024.

Pengumuman diusungnya Ganjar Pranowo tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rapat DPP Partai PDI Perjuangan ke-140.

Politikus PDIP Puan Maharani lantas mengungkapkan harapannya untuk seluruh kader partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

"Rapikan barisan, tegak lurus, dan gotong-royong bahu membahu bergerak menuju 2024!" kata Ketua DPR tersebut melalui unggahan akun Instagram miliknya, Jumat 21 April 2023.

Baca Juga: PDIP Bakal Segera Umumkan Capres, Megawati Disebut Bakal Cari Momentum Historis

"Solid! Solid! Solid! Merdekaaa!" katanya lagi menegaskan.

Kata Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo berterima kasih atas keputusan Ketua Umum PDIP yang mengusungnya sebagai Capres. Dia meminta dukungan, kritik, maupun saran dari seluruh kader PDIP.

"Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all, all for one," katanya dalam Rapat DPP Partai PDI Perjuangan ke-140.