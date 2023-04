Kata Ganjar Pranowo Usai Diusung PDIP Jadi Capres

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diusung PDI Perjuangan (PDIP) sebagai Capres dalam Pilpres 2024.

Usai diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Capres, Ganjar Pranowo berterima kasih atas keputusan yang diambil tersebut.

Ganjar Pranowo meminta dukungan, kritik, maupun saran dari seluruh kader PDIP.

"Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all, all for one," katanya dalam Rapat DPP Partai PDI Perjuangan ke-140 di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 April 2023.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya," ujar Ganjar Pranowo menegaskan.

Megawati menetapkan Ganjar Pranowo

Megawati Soekarnoputri mengumumkan calon presiden yang diusung oleh partainya dalam Rapat DPP Partai PDI Perjuangan ke-140. Dia mengumumkan, partai berlogo banteng moncong putih itu mengusung kadernya, Ganjar Pranowo, sebagai Capres dalam Pemilu 2024.

"Pada jam 13.45 WIB dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Indonesia dari PDI Perjuangan," kata Megawati, Jumat.

