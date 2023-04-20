23 Lokasi Sholat Idul Fitri 21 April 2023 Muhammadiyah di Jakarta Timur, Lengkap dengan Khatibnya

PIKIRAN RAKYAT - Warga Muhammadiyah akan merayakan 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri pada Jumat, 21 April 2023.
Penetapan ini tertuang dalam Maklumat PP Muhammadiyah tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, Zulhijjah 1444 H di kantor PP Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro, No. 23, Kota Yogyakarta pada 6 Februari 2023 lalu.
Berikut daftar lengkap lokasi sholat Idul Fitri 1444 H di Jakarta Timur pada Jumat 21 April 2023.
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1. Masjid Al huda Utan Kayu -PCM Utan Kayu. Alamat : Jl Rambutan RT 2 RW 03 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur. Imam Shalat / Khatib :Ust Drs Ahmad Syauqi MESy
2. PC Muhammadiyah Penjaringan, Lokasi : Jl. Tegalan 1C No.10, RT.8/RW.4, Palmeriam, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13140
3. Masjid Al-Hidayah Alamat: Tanjung Lengkong RT 009/ 07 Bidaracina/ PCM, Jatinegara Jakarta – Timur. Imam/Khotib Ustadz .H.M.Satiri Akhfas. S.Pdi
4. Masjid Darul Amal Bumi Bhakti Babelan Bekasi, Imam/KhothibUst Drs Darmawan Hamzah
5. Masjid Al Ikhlas Bearland Jalan Kesatrian V, 13150, Kota Jakarta Timur Imam/Khotib Ust Ahmad Nashrullah
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