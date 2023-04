Volume Kendaraan Tinggi, One Way Tol Cikampek - Kalikangkung Diperpanjang hingga Pukul 24.00 WIB

PIKIRAN RAKYAT – Kepolisian kembali memperpanjang rekayasa lalu lintas one way di ruas Tol Trans Jawa pada puncak arus mudik Lebaran 2023. Perpanjangan one way diberlakukan di GT Cikampek sampai GT Kalikangkung.

Pemberlakuan one way dari KM 70 GT Cikampek Utama sampai 414 Kalikangkung yang dijadwalkan selesai pukul 12.00 WIB diperpanjang hingga Kamis malam nanti. Hal ini dilakukan atas diskresi kepolisian karena volume kendaraan masih meningkat.

Dikutip dari Antara, Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana, dalam keterangannya yang diterima di Purwakarta, Kamis, 20 April 2023 mengatakan, berdasarkan data, volume lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta menuju Timur masih meningkat. Sehingga one way yang semula berakhir pada Kamis pukul 12.00 WIB, masih akan terus dilanjutkan.

Menurutnya, saat ini petugas tengah memberlakukan one way dari KM 70 Gerabng Tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang.

Dengan adanya perpanjangan kembali one way di KM 70 GT Cikampek, pengguna jalan dari Cikampek menuju Jakarta akan dialihkan ke Kota Bukit Indah. Nantinya, kendaraan akan diarahkan kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju arah Jakarta melalui GT Kalihurip 2.

Jasa Marga memperkirakan perpanjangan one way ini akan berakhir pada Kamis pukul 24.00 WIB. Namun, hal itu akan ditinjau kembali dan dapat dimungkinkan one way akan kembali dilakukan perpanjangan.

Penyesuaian kembali jadwal one way dimungkinkan akan diperpanjang jika pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran, masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari Jakarta ke arah Timur.

