Jokowi Sebut Seluruh PLTU akan Ditutup Tahun 2025 saat di Jerman, Diralat Jadi 2050

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akan ditutup sepenuhnya pada 2025. Namun, ucapan itu diralat oleh pihak Istana.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden saat menghadiri Pembukaan Hannover Messe 2023, Jerman pada Minggu, 16 April 2023. Pada saat itu, dia tengah membicarakan terkait komitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan.

"Di tahun 2025, seluruh pembangkit batu bara ditutup. We walk the talk, not only talk the talk (Kami menjalankan apa yang dibicarakan, tidak hanya berbicara apa yang dibicarakan)," kata Jokowi, Minggu, 16 April 2023.

Dia pun menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen kuat menjaga keberlangsungan lingkungan dan telah melakukan aksi-aksi yang nyata. Salah satunya, dengan melakukan rehabilitasi terhadap hutan mangrove.

"Laju deforestasi turun signifikan dan terendah selama 20 tahun terakhir, kebakaran hutan turun 88 persen, rehabilitasi Hutan 600.000 hektare hutan mangrove yang akan selesai direhabilitasi tahun 2024. Ini terluas di dunia," tutur Jokowi.

Akan tetapi, dia tak menampik bahwa upaya Indonesia dalam menjalankan komitmen tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, dia mengajak Jerman untuk melakukan investasi dalam mewujudkan keberlangsungan lingkungan tersebut.

"Indonesia juga ingin memastikan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat kita," ucap Jokowi.

"Tentu ini membutuhkan investasi, membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, setidaknya satu triliun US Dollar hingga tahun 2060, dan Indonesia mengundang investor Jerman untuk membangun ekonomi hijau di Indonesia," ujarnya.