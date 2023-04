Di Balik Isu Tenaga Kerja Anak Ilegal di AS

PIKIRAN RAKYAT - Pada 27 Februari 2023, pemerintahan Biden di Amerika Serikat (AS) tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam eksploitasi tenaga kerja anak ilegal.

Seharusnya, hal ini dianggap sebagai peristiwa yang menggemparkan, tetapi media-media arus utama di AS dan negara-negara Barat tidak berlomba-lomba untuk memberitakannya. Sebaliknya, mereka memilih tetap bungkam seolah-olah mereka telah bersepakat, yang justru membingungkan. Sementara semua orang berspekulasi mengenai alasan di balik itu, harian Zaobao Singapura menjadi pihak pertama yang melakukan sesuatu.

Pada 28 Februari dan 1 Maret 2023, harian Zaobao di Singapura memublikasikan dua laporan khusus, yang secara langsung menyoroti permasalahan tenaga kerja anak ilegal di AS. Kedua artikel itu mengutip data terbaru yang dirilis oleh Departemen Ketenagakerjaan AS, yang menyatakan bahwa perekrutan tenaga kerja anak ilegal di AS melonjak hampir 70 persen dalam lima tahun terakhir, dan pada tahun fiskal sebelumnya, 835 perusahaan mempekerjakan 3.800 anak secara ilegal, dengan peningkatan 26 persen dalam hal jumlah anak yang secara khusus direkrut untuk melakukan pekerjaan berbahaya.

Menurut data resmi dari AS, pelanggaran regulasi tenaga kerja anak melonjak 37 persen pada 2022, dan jumlah anak di bawah umur yang dipekerjakan secara ilegal yang ditemukan oleh Departemen Ketenagakerjaan AS meningkat dari 2.819 menjadi 3.876. Data-data ini mungkin mengejutkan banyak warganet. Di sebuah negara yang mengaku sebagai “mercusuar”, berapa banyak lagi kehidupan anak-anak muda yang masih harus terenggut?

Ilustrasi./Stringer

Bahkan Menteri Tenaga Kerja AS Marty Walsh tidak sanggup lagi menahan diri dan menyatakan, “Ini bukan masalah dari abad ke-19, ini masalah hari ini! Wakil Direkur Utama Divisi Upah dan Jam Kerja AS Jessica Luhmann mempertanyakan masalah itu pada dirinya sendiri, “Kita harus mempertanyakan masalah ini pada diri kita sendiri, bagaimana bisa kita membiarkan ini terjadi pada 2022 atau 2023?”

Kendati demikian, media-media arus utama di AS masih enggan merilis berita tersebut. Sejauh ini, hanya ada satu laporan dari outlet media utama AS yang dapat ditemukan secara daring, yang berjudul “Pemerintahan Biden Berencana Melakukan Tindakan Tegas terhadap Tenaga Kerja Anak Migran” (Biden Administration Plans to Crack Down on Migrant Child Labor), yang diterbitkan oleh New York Times pada 1 Maret 2023.

Namun, tidak ada tembok yang benar-benar kedap di dunia ini. Sama halnya dengan harian Zaobao di Singapura yang mengungkap tenaga kerja anak ilegal di AS, surat kabar Financial Times di Inggris juga mulai “menyerang” AS, dengan melaporkan bahwa peningkatan pekerja anak ilegal di AS adalah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan tenaga kerja di negara tersebut.

Pada akhirnya, ini adalah “Doktrin pada lisan, tetapi bisnis dalam hati.” Demi memastikan kepentingan para kapitalis, AS bahkan tidak mengecualikan anak-anak, sehingga dunia lagi-lagi akan melihat apa itu “perbudakan modern”. Jadi, apakah pemerintahan Biden memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja anak ilegal?