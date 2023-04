Muncul Isu Pesawat Yudo Margono Tergelincir di Papua, Kapuspen TNI Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT – Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono angkat bicara soal isu pesawat Panglima TNI Yudo Margono tergelincir di Papua. Berikut penjelasannya.

Saat membantah kabar hoaks mencatut Yudo Margono tersebut, Julius Widjojono menyatakan pesawat yang ditumpangi sang Panglima TNI adalah pesawat Falcon. Pesawat itu terbang menuju Timika, Papua.

"Panglima ke Timika gunakan pesawat Falcon, berita tentang pesawat Boeing yang tergelincir dimana Panglima di dalamnya adalah hoaks," ujar Julius Widjojono dalam pernyataannya pada Selasa 18 April 2023.

TNI imbau warga tak asal percaya isu seputar KST

Isu seputar Kelompok Separatis Teroris (KST) tengah menjadi perhatian TNI. Terkait hal itu, Julius Widjojono mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya termasuk terkait penyelamatan Pilot Susi Air yang kabarnya simpang siur.

Pilot Susi Air kini memang masih dalam sandera Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya. Julius menyebut kabar terkini menyangkut karyawan Susi Pudjiastuti itu akan disampaikan Panglima TNI Yudo Margono pada siang ini, Selasa 18 April 2023.

"Informasi berkaitan dengan Papua yang diedarkan oleh KST sangat tidak benar, mohon rekan-rekan tidak terpancing isu-isu tersebut," katanya.

Dilansir dari laman PMJ New, kini Panglima TNI tengah menuju Papua bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman dan Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak.

