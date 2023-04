Naik Brutal, Harga Daging Sapi di Bogor Tembus Rp160.000 per Kg

PIKIRAN RAKYAT - Harga daging sapi di Bogor jelang Lebaran 2023 tembus Rp160.000 per kilogram. Informasi tersebut diperoleh Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan usai melakukan operasi pasar di Cileungsi pada Senin, 17 April 2023.

Kenaikan ini cukup signifikan karena sebelumnya, harga daging kerbau maupun sapi di pasar dipatok Rp140.000 per kilogram hingga Rp150.000 per kilogram saja.

"Harga daging sapi dan daging kerbau kenaikannya cukup signifikan dari harga Rp140.000 per kilogram kini melonjak hingga Rp150.000 per kilogram bahkan ada yang Rp160.000 per kilogram," kata Iwan usai meninjau harga dan ketersediaan pangan di Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin.

Tak hanya di satu pasar, hasil inspeksi Plt Bupati Bogor, kenaikan harga daging sapi ini terpantau merata dan bergerak fluktuatif secara cepat.

Saat ini, pemerintah masih berupaya untuk melakukan pengendalian inflasi melalui operasi pasar murah guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri.

“Kami (pemerintah) daerah juga pemerintah pusat terus berupaya sesuai kemampuan, yakni menjamin ketersediaan barang, memantau ketersediaan barang dan pengendalian inflasi melalui operasi pasar murah. Seperti sembako, beras dan lainnya,” ujarnya.

Meski begitu, Iwan menyarankan agar masyarakat tidak memaksakan untuk berbelanja daging sapi, karena masih ada opsi seperti ayam, dan sumber protein hewani lain yang saat ini harganya masih terkendali.

“Bisa ke daging ayam, telur atau iklan. Jangan sampai memaksakan, barang yang mahal. Alhamdulillah untuk harga daging ayam masih bisa terkendali,” tutur Iwan.