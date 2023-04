Mudik Lebaran 2023, Polda Jateng Siapkan One Way Lokal dari Kalikangkung hingga Bawen

PIKIRAN RAKYAT – Sistem one way lokal disiapkan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) berkenaan dengan momen mudik Lebaran 2023. Adapun one way nasional akan berlaku hari ini, Selasa 18 April 2023 mulai pukul 14.00 WIB.

Skema pengaturan lalu lintas untuk kelancaran arus mudik Lebaran 2023 tersebut memang disiapkan untuk mendukung one way nasional, dilansir dari laman Antara.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi buka suara mengenai skema tersebu. Ia menyebut one way lokal akan dimulai sejak Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang.

“One way lokal akan disiapkan dari Gerbang Kalikangkung hingga Bawen. Jika dimungkinkan arus masih mengalami kepadatan maka akan kita perpanjang One Way Lokal sampai di daerah Bawen,” ujar Kapolda Jateng sejak 1 Mei 2020 tersebut.

Penerapan one way lokal diawali sterilisasi

Sterilisasi akan dimulai pada hari ini, Selasa 18 April 2023, mulai pukul 12.00 WIB atau dua jam sebelum one way nasional. Ahmad Lutfhi juga menyatakan akan menyiapkan ruas jalur arteri untuk mengantisipasi kendaraan arus mudik yang akan keluar dari jalan tol.

“Pengemban fungsi lalu lintas sudah dilatih kembali, cara bertindak dengan sterilisasi tiap dua jam saat diberlakukan One Way, kemudian mengeluarkan arus di daerah penyangga dari Krapyak Semarang sampai Brebes,” ujar Ahmad Luthfi.

“Misal masih terjadi penumpukan di wilayah Kalikangkung, nanti diurai lewat gate Kaliwungu, Kaligawe, hingga sampai Batang atau kalau perlu tarik arusnya sampai Bawen,” ucap pria 56 tahun tersebut.

Jadwal lengkap one way, ganjil genap, dan contra flow pada musik Lebaran 2023

