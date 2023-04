Keluarga Bima Yudho 'Awbimax': Kami Sayangkan Respons Kurang Baik dari Pemda, Gubernur, hingga Bupati

PIKIRAN RAKYAT - Keluarga Tiktokers Bima Yudho menyayangkan respon kurang baik dari pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati dalam menyikapi kritikan yang disampaikan anaknya kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Juru Bicara pihak keluarga, Bambang Kuncoro mengatakan cara penyampaian Bima Yudho dalam mengkritik Pemprov adalah cara anak muda zaman sekarang.

"Kami pihak keluarga hanya sayangkan respon kurang baik dari entah pemda, gubernur, bupati dan lain-lain, karena kalau menurut kami inilah cara anak muda zaman sekarang dalam mengkritik," kata ambang Kuncoro yang juga paman dari Tiktokers Bima Yudho, di Bandarlampung, Minggu 16 April 2023.

Kemudian, Bambang juga mengatakan bahwa pihak keluarga tidak ingin masalah saat ini terus berlarut.

Baca Juga: Achmad Jufriyanto Minta Maaf Laga Terakhir I Made Wirawan Tak Berakhir Indah

"Terlalu banyak atensi terkait masalah ini, kami pihak keluarga tidak ingin jadi berlarut," kata Bambang Kuncoro.

Meski begitu, Bambang tidak menapik keluarga terkejut karena konten yang dibuat oleh Bima menjadi viral. Pasalnya, sudah banyak media nasional hingga konten kreator yang mengkritiki infastruktur Lampung yang hancur.

Bambang membenarkan bahwa ayah Bima Yudho menerima telpon dari Gubernur Lampung. Bahkan dimarahi.

Baca Juga: Indonesian Armed Forces Soldier Shot and Killed in Rescue Mission for Susi Air Pilot