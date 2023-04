Sepatu Louis Vuitton Yana Mulyana Diduga Dibeli Pakai Uang Suap, Harga Sepasang Sepatu Bisa Buat DP Mobil

PIKIRAN RAKYAT - Sepatu Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 milik Wali Kota Yana Mulyana diduga dibeli menggunakan uang saki dari PT Sarana Mitra Adiguna (SMA). Sontak saja, sepatu berwarna putih, hitam, dan coklat itu diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai barang bukti.

Selain sepati, sejumlah uang uang pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, ringgit Malaysia, yen Jepang dan baht Thailand juga diamankan. Total barang bukti yang diamankan KPK senilai Rp924,6 juta.

Lalu berapa harga sepasang sepatu Louis Vuitton itu?

Dilansir dari laman Louis Vuitton, sepatu tipe Cruise Charlie Sneaker hadir dalam dua versi, yakni low dan high-top. Sepatu ini termasuk jenis sneaker ramah lingkungan.

Pasalnya, sneaker ini dibuat dengan menggunakan 90 perseb bahan daur ulang dan ramah lingkungan. Baik versi low dan high-top, keduanya memiliki desain putih bersih dengan aksen monogram LV di bagian tumit dan detail abu-abu di bagian toebox.

Harga sepasang sepatu ini adalah 1.080 dolar AS, atau sekitar Rp 15,6 juta per pasang, untuk versi low, dan 1.130 dolar AS atau Rp 16,4 juta untuk versi high-top.

Dengan harga sepasang sepatu ini, Anda bisa menggunakannya untuk DP mobil jenis city car, seperti Daihatsu Ayla atau Toyota Calya.

