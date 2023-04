Daftar Tarif Tol Trans Jawa Selama Arus Mudik Lebaran 2023: Rute Jakarta-Cirebon hingga Jakarta-Surabaya

PIKIRAN RAKYAT – Masyarakat yang hendak mudik Lebaran 2023 wajib mempersiapkan sejumlah hal. Apalagi bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi dan melewati Tol Trans Jawa.

Para pemudik pun harus mengetahui informasi mengenai tarif Tol Trans Jawa tersebut sesuai dengan rute yang dilewati.

Berikut daftar tarif Tol Trans Jawa untuk kendaraan golongan I sesuai dengan ketentuan yang telah dirilis oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR);

Baca Juga: Masyarakat Dianjurkan Mudik Lebaran 2023 Lebih Awal, Menko PMK: Ada Hadiah Diskon Tarif Tol 20 Persen

Daftar Tarif Tol Trans Jawa

1. Tangerang-Merak: Rp44.000.

2. Jakarta-Tangerang: Rp8.000.

3. Jakarta Outer Ring Road: Rp16.000.

4. Jakarta-Cikampek: Rp20.000.

5. Cikopo-Palimanan Rp119.000.

6. Paliman-Kanci: Rp12.500.

7. Kanci-Pejagan: Rp29.500,

8. Pejagan-Pemalang: Rp60.000.

9. Pemalang-Batang: Rp45.000.

10. Batang-Semarang (Kalikangkung): Rp86.000.

11. Semarang ABC: Rp5.500.

12. Semarang ABC-Solo: Rp75.500.

13. Solo-Ngawi: Rp104.000.

14. Ngawi-Kertosono:Rp91.000.

15. Kertosono-Mojokerto Rp50.000.

16. Mojokerto-Surabaya Rp39.000.

17. Surabaya-Gempol;

- Segmen Dupak-Waru Rp5.000.

- Segmen Waru-Porong Rp9.000.

- Segmen Porong-Gempol Rp9.000.

18. Gempol-Pasuruan (Grati) Rp39.000.

- Gempol IC-Pandaan Rp13.000

19. Pasuruan (Grati)-Probolinggo Timur: Rp30.000.

20. Pandaan-Malang: Rp35.500.

Baca Juga: Jelang Mudik Lebaran 2023, Berikut Tarif Tol Jakarta-Semarang dan Jakarta-Surabaya

Perkiraan Akumulasi Tarif Tol Golongan I

1. Jakarta (via Tol Japek) ke Cirebon (via GT Kanci) : Rp151.500.

2. Jakarta (via Tol Japek) ke Semarang (via GT Kalikangkung): Rp377.500.

3. Jakarta (via Tol Japek) ke Solo/Yogyakarta (via GT Colomadu): Rp453.500.

4. Jakarta (via Tol Japek) ke Surabaya (via Warugunung): Rp737.000.

Selain itu, masyarakat yang mudik melewati jalan Tol Trans Jawa pun dapat menyimpan sejumlah nomor telepon penting, di antaranya tentu call center jalan tol, dengan rincian sebagai berikut;