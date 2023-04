Lokasi Penukaran Uang Baru di DKI Jakarta, Bisa Transaksi Online untuk Cegah Antre

PIKIRAN RAKYAT - Untuk menghindari antrean penukaran uang baru yang mengular, pemerintah DKI Jakarta telah membuka layanan penukaran uang baru secara online. Segera daftar melalui melalui aplikasi PINTAR atau pintar.bi.go.id, agar bisa melakukan penukaran uang baru di DKI Jakarta.

Penukaran uang juga dapat dilayani melalui sarana digital dengan memesan layanan maksimal sebesar Rp3,8 juta per orang. Terdiri atas pecahan Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 masing-masing per pak berisi 100 lembar.

Lokasi Penukaran Uang Baru di DKI Jakarta

BNI

1. Jl. Jend. Sudirman Kav.1 , Jakarta Pusat

2. Jl. Menteng Raya No. 76, Jakarta Pusat

3. Menara BNI, Jl. Pejompongan Raya No.7, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat

4. Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta Pusat, Komplek Pertokoan Duta Merlin Blok A 1-2-3.

5. Jl. Pecenongan No. 52, Jakarta Pusat

BRI

6. Jl. Taman Cut Mutiah No. 12, RW 9, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

7. Jl. Veteran No. 8, RT 2/RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

8. Jl. Taman Tanah Abang III No. 4, RT 2/RW 3, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210

9. Gedung BRI II, Lt. 1, Jl. Jendral Sudirman 44 Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210

BTN

10. Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130