Kronologi Pencurian dengan Modus Kecubung di Jakarta, Polisi Tangkap 6 Pelaku

PIKIRAN RAKYAT – Polisi membeberkan kronologi pencurian di Jakarta dengan modus kecubung. Personel Sub Direktorat Reserse Mobile (Subdit Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya membeberkan lebih lanjut kasusnya.

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Uly saat konferensi pers di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2023 memaparkan bahwa pelaku memperdaya korban dengan membuatnya mabuk.

"Para pelaku dengan perannya masing-masing melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara membuat korban mabuk dengan tanaman kecubung yang dimasukkan ke dalam makanan," ujar Titus Yudho Uly.

Daftar tersangka dan perannya

Dilansir dari laman Antara, enam tersangka yang ditangkap tersebut adalah A alias D alias M (36), F alias C (34), MB alias C (25), YA alias Y (37), AG (43), dan AS alias A (29). Adapun perannya adalah sebagai berikut:

1. A alias D alias M (36) dan F alias C (34) sebagai perencana dan eksekutor

2. MB alias C (25) sebagai perencana dan penydia kecubung

3. YA alias Y (37) dan AG (43) sebagai penadah

4. AS alias A (29) sebagai joki menjemput mobil curian untuk diantar ke penadah.