15 Lokasi Penukaran Uang Baru di Wilayah Jayapura Papua, Dibatasi Perhari Segera Daftarkan Diri

PIKIRAN RAKYAT - Lebaran biasanya dijadikan momen berkumpul bersama keluarga. Biasanya saat Lebaran ada pembagian THR kepada sanak saudara, sehingga tak sedikit orang akan menukarkan uang.

Lokasi penukaran uang baru di Jayapura, Papua telah dirilis. Bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang pecahan dapat mengunjungi bank yang melayani penukaran uang.

Penukaran uang di beberapa bank dibatasi per harinya, sehingga warga disarankan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui situs PINTAR BI. Aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah yang dibuat Bank Indonesia ini juga akan menampilkan alur proses pemesanan layanan penukaran UPK 75 RI, penukaran uang rusak/cacat, serta penukaran uang rupiah melalui kas keliling sehingga Anda tak perlu lagi bingung soal mekanisme penukarannya.

Lokasi Penukaran Uan Jayapura

1 PT. BANK CENTRAL ASIA Kompleks Ruko Pasifik Permai Dok II Jayapura

2 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Jl Jend Ahmad Yani No 5-7 Jayapura

3 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK Jl Jend Ahmad Yani No 35 Jayapura

4 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Kompleks Ruko Pasifik Permai Dok II Jayapura

5 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK Kompleks Ruko Pasifik Permai Dok II Jayapura

6 PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Jl Koti No 3 Jayapura

7 PT. BANK DANAMON INDONESIA (PERSERO) TBK Jl Jend Ahmad Yani No 9 Jayapura

8 PT. BANK MUAMALAT (PERSERO) TBK Kompleks Ruko Pasifik Permai Dok II Jayapura

9 PT. BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK Jl Kelapa Dua No 18 Entrop Jayapura

10 PT. BANK CIMB NIAGA (PERSERO) TBK Kompleks Ruko Pasifik Permai Dok II Jayapura

11 PT. BANK PANIN INDONESIA (PERSERO) TBK Jl Dr Sam Ratulangi No 1 Jayapura

12 PT. BANK MEGA (PERSERO) TBK Kompleks Ruko Pasifik Permai Dok II Jayapura

13 PT. BANK MAYAPADA (PERSERO) TBK Kompleks Ruko Pasifik Permai Dok II Jayapura

14 PT. BANK MAYBANK (PERSERO) TBK Jl Percetakan Negara No 8 Jayapura

15 PT. BANK SINARMAS (PERSERO) TBK Kompleks Ruko Pasifik Permai Dok II Jayapura. ***