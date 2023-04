Anas Urbaningrum Tak Akan Mencari Musuh Setelah Bebas dai Penjara: Saya Tak Kenal Kamus Pertentangan

PIKIRAN RAKYAT – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menyatakan meskipun meraih kebebasan, ia tidak akan memulai permusuhan atau konflik dengan mereka yang menganggapnya sebagai musuh politik. Anas menyatakan bahwa dia tidak datang untuk membalas dendam dan meminta maaf jika ada yang berpikir sebaliknya.

Anas menyampaikan pernyataan ini di hadapan wartawan setelah dibebaskan dari Lapas Sukamiskin pada Selasa, 11 April 2023.

“Mohon maaf kalau ada yang berpikir saya keluar bebas dari penjara ini kemudian mendatangkan atau melahirkan permusuhan, saya katakan mohon maaf. Tidak,” katanya.

Anas juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat untuk berkonflik dengan siapa pun dan hanya berjuang untuk keadilan dan kemajuan Indonesia.

"Saya tidak mengenal kamus pertentangan atau permusuhan, tetapi saya mengenal kamus perjuangan untuk keadilan," ujarnya menyambung.

Anas mengakui bahwa jika ada seseorang yang merasa tidak setuju dengan perjuangannya, itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi dalam mengusung asas keadilan.

Akan tetapi, Anas menyebut bahwa sikapnya selalu menjunjung tinggi persaudaraan dan persahabatan, bukan permusuhan.

"Jadi, saya selalu mengedepankan sikap persaudaraan dan persahabatan, meskipun dalam perjuangan keadilan ada yang merasa tidak setuju," tuturnya.