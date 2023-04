Jasa Marga: Pemudik dari Bandung ke Jakarta Masih Bisa Pakai Dua Jalur

PIKIRAN RAKYAT - PT Jasa Marga menegaskan pemudik yang melakukan perjalanan lewat Jalan Tol dari Arah Bandung menuju Jakarta berpotensi masih bisa menggunakan dua lajur di ruas tol Jakarta-Cikampek, ketika ada penerapan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way.

Hal ini dibenarkan oleh Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division Widiyatmiko Nursejati. Menurut Widiyatmoko saat ini ruas tol Jakarta-Cikampek sudah diperlebar menjadi 4 lajur plus bahu jalan. Sehingga menurut dia rekayasa one way tidak seutuhnya dilakukan mengingat pergerakan ke arah barat masih memungkinkan.

"Ini nanti pada kondisi lalu lintas padat, contraflow-nya bisa dua sampai tiga lajur, dengan adanya empat lajur yang existing ditambah satu bahu jalan, sehingga bila ada contraflow tiga lajur, harapannya masih bisa dua lajur melayani ke arah Jakarta," kata Widiyatmiko di Kantor Jasa Marga di Jalan Dr Djunjunan Pasteur, Kota Bandung pada Senin, 10 April 2023.

Widiyatmoko juga menyarankan agar rekayasa one way itu dilakukan mulai dari Simpang Susun Dawuan menuju ke arah timur menuju ke Tol Cipali. Sehingga lalu lintas yang berasal dari Bandung menurutnya tetap bisa mengakses jalan tol.

Selain itu, kata dia, Jasa Marga juga berkoordinasi dengan kepolisian guna mengantisipasi adanya kepadatan dari arah Bandung atau Tol Cipularang menuju ke arah timur. Karena, kata dia, momen mudik itu berpotensi juga menyebabkan kepadatan ke barat maupun ke timur.

"Bilamana dirasa tadi ada antrean, ada hambatan, lalu ekornya sampai ke Tol Sadang, otomatis kepolisian akan melakukan pengaturan di Tol Sadang. Contohnya yang ke arah Cirebon, itu dibuang dulu ke arah Sadang," katanya.

Meski begitu, menurutnya hal-hal tersebut pun masih tergantung pada diskresi kepolisian nantinya ketika memasuki momen mudik.