Tingkatkan Aksesibilitas Melalui Penjualan Motor Listrik dan Voucher Volta pada Aplikasi Livin’ By Mandiri

PIKIRAN RAKYAT – Berkomitmen mendukung program Pemerintah dalam percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (IDX: BMRI) berkolaborasi dengan Volta, member dari grup PT M Cash Integrasi Tbk (IDX: MCAS), dalam memberikan kemudahan bagi nasabah untuk pembelian produk motor listrik Volta melalui pembiayaan kredit ringan kepemilikan motor listrik.

Lewat kolaborasi ini, Bank Mandiri akan menyediakan layanan penjualan produk motor listrik Volta di aplikasi Livin’ by Mandiri yakni dalam fitur Livin’ Sukha. Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan, kerja sama ini menjadi bentuk dukungan Perseroan dalam mewujudkan program pemerintah, salah satunya penggunaan 2 juta kendaraan listrik pada tahun 2025 dengan target penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2023, dan net emisi nol di tahun 2060.

Volta merupakan salah satu merek motor listrik dalam negeri yang secara konsisten berupaya memaksimalkan perannya untuk memberikan pengalaman terdepan bagi pengguna dalam berkendara dengan motor listrik. Tak hanya berfokus pada produk motor listrik, Volta juga terus mengembangkan spesifikasi teknologi dan infrastruktur Sistem Ganti Baterai yang telah tersebar di lebih dari 200 titik di berbagai kota seluruh Indonesia.

“Kolaborasi ini kami wujudkan untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas kepada nasabah untuk memiliki motor listrik. Tak hanya itu, langkah kolaboratif ini menjadi bagian komitmen Bank Mandiri dalam menjadi Indonesia Sustainability Champion, dengan target net zero emission operation pada 2030,” ujar Aquarius dalam keterangan resminya, Senin (10/4).

Aquarius menambahkan, selain mendukung program pemerintah, inisiatif ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari alternatif transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Produk pelengkap lainnya turut diluncurkan dan dapat diakses nasabah pada fitur Sukha, antara lain penjualan produk aksesoris motor listrik berupa baterai dan charger, Voucher Sistem Ganti Baterai (SGB) dan Voucher Sewa Motor Listrik. Bank Mandiri dan Volta, MCAS Group, juga menghadirkan penawaran khusus bagi nasabah Bank Mandiri yang melakukan pembelian motor listrik di Livin’ Sukha berupa jaket, helm, dan sarung tangan untuk 100 pelanggan pertama.

“Masyarakat juga dapat memanfaatkan program diskon sampai dengan 250 ribu untuk pembelian motor listrik Volta dan aksesoris motor listrik Volta serta program diskon 50% maksimal 25 ribu untuk pembelian voucher sewa motor listrik di fitur Sukha aplikasi Livin’ by Mandiri selama periode program” ujar Aquarius.

Iwan Suryaputra, Chief Executive Officer Volta, menyebutkan “Kolaborasi Volta bersama Bank Mandiri ini akan berpotensi memberikan aksesibilitas motor listrik Volta ke lebih dari 17 juta pengguna Livin’ by Mandiri. Terlebih lagi transaksi pembelian baik untuk motor listrik Volta, voucher, maupun aksesorisnya pasti lebih aman karena dilakukan melalui aplikasi Livin’ by Mandiri. Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik dan komitmen yang kuat antara Volta dan Bank Mandiri bisa mempercepat transisi ke penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.”

Jahja Suryandy, Managing Director PT M Cash Integrasi Tbk, menambahkan “MCAS Group melihat bahwa perkembangan kendaraan listrik di Indonesia memiliki potensi yang besar. Dibarengi dengan potensi yang luar biasa ini, Group berkomitmen untuk terus berfokus memperkuat ekosistem kendaraan listrik, salah satunya melalui kerja sama strategis, guna membawa kontribusi positif untuk mendukung akselerasi penggunaan kendaraan listrik dan realisasi target net-zero emission di Indonesia.”