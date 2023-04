Sinopsis Duty After School, Drama Korea Viral yang Seru dan Penuh Ketegangan

PIKIRAN RAKYAT – Duty After School menjadi salah satu drama Korea yang paling ditunggu-tunggu untuk disaksikan saat waktu libur. Drama bergenre thriller tersebut merupakan hasil adaptasi dari webtoon karya Ha Il Kwon dengan judul yang sama.

Sementara itu, untuk versi dramanya, naskah Duty After School ditulis oleh Lee Nam Gyu dan disutradarai oleh Sung Yong Il.

Drama Korea yang rilis pada Maret 2023 tersebut bercerita mengenai para siswa di kelas 2, dan kelas 3 SMA yang seharusnya belajar untuk ujian masuk perguruan tinggi, tetapi mereka justru harus berperang melawan makhluk asing aneh yang muncul dari langit.

Diceritakan dalam drama tersebut bahwa terdapat makhluk asing yang tiba-tiba muncul dari atas langit bumi. Makhluk itu pun bisa menyerang masyarakat hingga menimbulkan korban jiwa, sehingga dinilai berbahaya.

Guna memperkuat militer Korea, pemerintah setempat pun mengeluarkan kebijakan untuk menjadikan siswa dari universitas dan sekolah menengah sebagai pasukan cadangan. Siswa SMA yang tengah belajar untuk menghadapi ujian masuk universitas pun bingung dengan situasi yang harus mereka hadapai. Terlebih lagi, ujian masuk universitas pun ditiadakan.

Drama dari negeri ginseng yang satu ini berhasil membuat penonton tegang dan ikut larut dalam ceritanya.

Daftar pemain Duty After School

- Shin Hyun Soo berperan sebagai Lee Chun Ho, Im Se Mi sebagai Park Eun Young, Kim Ki Hae sebagai Kim Chi Yeol, Lee Soon Won sebagai Kim Won Bin, Choi Moon Hee sebagai Lee Na Ra, dan Kim Su Gyeom sebagai Kwon Il Ha.

- Lee Yeon berperan sebagai No Ae Seol, Kwon Eun Bin sebagai Yeon Bo Ra, Moon Sang Min sebagai Wang Tae Man, Woo Min Gyu sebagai Kim Deok Joong, Kim Min Chul sebagai Do Soo Cheol, dan Kim So Hee sebagai Lee Soon Yi.