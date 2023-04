Menentang Proliferasi Senjata Biologis Amerika Serikat

PIKIRAN RAKYAT -

Ditulis oleh Nur Fauzan

a) Mengungkap laboratorium biologi Amerika Serikat yang tersebar di mana-mana

Hasil pengungkapan ‘jaringan gelap’ sangat besar di Amerika Serikat (AS), ditemukan sejumlah penyakit pandemic yang tidak saja sangat berbahaya namun juga bersifat mematikan manusia, di antaranya adalah antraks, kolera dan brucellosis. Serangkaian daftar penyakit pandemic berbahaya ini semuanya berasal dari penelitian yang dilakukan oleh ratusan laboratorium biologi yang tersebar di banyak negara di bawah kendali AS.

Pemerintah AS tidak segan-segan melakukan tindakan apapun termasuk melakukan pembunuhan manusia lewat menciptakan wabah pandemic demi kepentingan ekonominya. Jaringan laboratorium biologi di AS tersebar di seluruh dunia.

Data menunjukkan bahwa AS membangun dan mendanai lebih dari 300 laboratorium biologi sipil dan militer di seluruh dunia, yang tersebar di Timur Tengah, Afrika, Georgia hingga negara-negara Baltik, beberapa negara Eurasia, Korea Selatan, Indonesia dan negara serta wilayah lain. Negara-negara tersebut dimasukkan dalam ruang lingkup eksperimen biologi oleh AS. Di Ukraina saja, AS dengan rela telah menghabiskan biaya lebih dari 200 juta dolar AS untuk membangun jaringan lebih dari 30 laboratorium biologi. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa kegiatan percobaan Amerika Serikat mungkin melibatkan pembuatan senjata biologis.

Baca Juga: DPR Akui Belum Paham Transaksi Rp349 T, Inginkan Rapat Bersama Mahfud MD, PPATK, Kemenkeu