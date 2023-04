Ayah di Bekasi Hamili Anak Tiri dan Bunuh Bayi Hasil Perkosaannya, Aksi Biadab Pelaku Terungkap

PIKIRAN RAKYAT - Seorang ayah di Bekasi tega memperkosa anak tirinya hingga hamil dan melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Nahas, baru saja melihat dunia, bayi malang itu tewas akibat dibunuh oleh sosok pria yang tak lain adalah ayahnya sendiri.

Saat ini pelaku berinisial AT (45) telah dijerat pasal berlapis, yakni tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur, serta pasal perlindungan anak dalam UU No 17 tahun 2016. Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Bennyahdi mengatakan, AT terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun ditambah denda hingga ratusan juta rupiah.

"Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000," ujar Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Bennyahdi saat menyinggung pasal 80 ayat 3 UU RI No 35 tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002, Rabu, 5 April 2023.

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka diancam pidana 15 tahun ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," kata Twedi membahas pasal 81 ayat 3 UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Di waktu bersamaan, Twedi menjelaskan kronologi kejadian hingga nasib nahas itu menimpa anak tiri dan sang bayi. Dijelaskannya bahwa korban mengalami pemerkosaan sekitar 1 tahun yang lalu dan baru melahirkan pada Sabtu, 25 Maret 2023 pukul 18.00 WIB.

"Telah lahir bayi laki laki dari rahim korban di kamar mandi rumah kontrakan," kata Twedi.

Korban melahirkan anaknya di dalam kamar mandi kontrakan ketika pelaku ada di rumah yang sama. Karena tangisan bayi yang baru lahir itu memekik hingga keluar rumah, AT panik kemudian menerobos masuk ke dalam kamar mandi.

Dengan tujuan membungkam, dia kemudian membekap bayi merah yang baru lahir menggunakan kain, kemudian meninjunya beberapa kali agar diam.