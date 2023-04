Ungkap Alasan Pembatalan Piala Dunia Junior Indonesia dan Peru, Mungkinkah FIFA 'Pilih Kasih'?

PIKIRAN RAKYAT - Kurang dari sepekan, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melakukan pembatalan dua turnamen internasional bergensi. Pada 29 Maret 2023, FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.

Selanjutnya, pada Senin, 3 April 2023, FIFA juga membatalkan status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Ini merupakan momen langka di mana FIFA membatalkan dua turnamen Piala Dunia Junior dalam waktu berdekatan.

Tetapi, ada satu fakta cukup menarik dibalik pembatalan ini. Pasalnya, ada perbedaan tindakan dan keterangan dalam surat pembatalan FIFA baik ke Indonesia ataupun Peru.

Meskipun sama-sama gagal, FIFA diduga memberikan tindakan yang lebih ringan ke Peru dibandingkan ke pembatalan Piala Dunia U20 Indonesia.

Hal ini bisa dilihat jika kedua surat keterangan pembatalan FIFA baik ke Indonesia atau pun Peru dibandingkan

Misalnya untuk alasan pembatalan kompetisi. FIFA tak menjelaskan secara detail mengenai alasan mengapa Piala Dunia U20 di Indonesia dibatalkan. FIFA hanya menyebutkan pembatalan ajang tersebut karena melihat situasi terkini.

"FIFA has decide Due to current circumstances, to remove Indonesia as the host of the FIFA u20 World Cup 2023 (FIFA memutuskan karena situasi terkini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 FIFA)," kata keterangan FIFA.

Sedangkan dalam surat pembatalan Peru, FIFA pertama menjelaskan mereka 'menyesal' karena telah mencabut status tuan rumah negara tersebut. FIFA juga menjelaskan alasan pembatalan secara gamblang yaitu karena pembangunan infrastruktur yang tidak memenuhi syarat.

