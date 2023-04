Mudik Lebaran 2023, Polri Siapkan Ratusan Pos Pengamanan dan Pelayanan di Sejumlah Wilayah

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia memprediksi bahwa potensi pergerakan masyarakat atau pemudik pada momen Lebaran tahun ini mencapai 123,8 juta orang. Angka tersebut meningkat 14,2 persen jika dibandingkan dari tahun 2022.

Menurut keterangan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Sandi Nugroho, peningkatan jumlah pemudik itu disebabkan oleh kebijakan dihentikannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Selain itu, meningkatnya angka pemudik tersebut juga dipengaruhi oleh menurunnya jumlah kasus Covid-19, keputusan libur cuti bersama yang dimajukan, dan adanya persepsi masyarakat soal membaiknya kondisi ekonomi.

"Alhamdulillah, perekonomian kita bisa kembali pulih dan masyarakat bisa bersilaturahmi dengan sanak-keluarga di kampung halamannya," katanya pada Minggu, 2 April 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Sandi pun meminta masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk mempersiapkan kesehatan tubuh, dan kondisi kendaraan.

“Kami harap masyarakat yang akan mudik mempersiapkan segalanya, terutama kesehatan jasmani dan kesehatan kendaraan sehingga selamat sampai di kampung halaman,” ujarnya.

Berkaitan dengan adanya prediksi tersebut, Polri pun akan menyiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan yang digelar dalam bagian dari kegiatan Operasi Ketupat 2023.

Pos tersebut disiapkan dengan tujuan untuk menunjang kegiatan mudik agar masyarat tetap aman, dan nyaman dalam melakukan perjalanan ke kampung halaman.