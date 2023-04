The Jakmania Kawal Rantis Pemain Persib Bandung Usai Lawan Persija, Polisi Beri Apresiasi

PIKIRAN RAKYAT – Kepolisian Polda Metro Jaya mengapresiasi suporter Persija Jakarta, The Jakmania yang bisa menjaga keamanan dan ketertiban pascapertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung. Salah satunya tindakan anggota The Jakmania yang mengawal kendaraan taktis (rantis) pemain Persib Bandung.

Seperti diketahui, pengawalan yang dilakukan suporter tim tamu tersebut viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah anggota The Jakmania bergelantungan di rantis mengawal tim Persib Bandung setelah pertandingan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Jumat, 31 Maret 2023.

“Polda Metro Jaya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggaraan dan kedua kesebelasan serta suporter dan seluruh masyarakat yang turut serta menjaga situasi aman tertib dan kondusif,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, dikutip dari PMJ News, Minggu 2 April 2023.

Trunoyudo melanjutkan, pihaknya kepolisian berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban pertandingan sepak bola. Baik itu sebelum, saat, dan sesudah pertandingan.

“Tentu Polda Metro akan menjaga situasi wilayah hukum Polda Metro. Namun dukungan partisipasi masyarakat dan seluruh elemen kolaboratif akan optimal mewujudkan keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

Viral The Jakmania kawal tim Persib Bandung

Pengawalan skuad Maung Bandung oleh The Jakmania terekam dalam video berdurasi 22 detik yang beredar di media sosial.

Diketahui mereka yang mengawal dan menaiki mobil rantis penggawa Persib ialah para koordinator lapangan (korlap) The Jakmania. Bersama anggota kepolisian, mereka kompak menjaga keamanan para pemain tim tamu.

