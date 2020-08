Beberkan 3 Upaya Pendekatan Pertahankan Zona Hijau Covid-19, Gubernur Sumbar: Melebihi Standar WHO

PIKIRAN RAKYAT - Dalam dialog ruang digital di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan bahwa pemerintah Sumbar memiliki tiga pendekatan untuk pertahankan status zona hijau Covid-19.

Menurutnya, pendekatan tersebut telah melebihi dari standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Kalau WHO hanya 5.000 per satu juta, kita telah melakukan lebih 10.000 tes atau sekitar 1,2 persen di Sumatera Barat yang melebihi standar WHO,” ujar Irwan, di Jakarta pada 1 Agustus 2020.

Baca Juga: Perwal Terbit, Pemkot Tasikmalaya Pastikan Tutup Tempat Usaha yang Langgar Protokol Kesehatan

“Pertama kita menjalani pendekatan yang testing, tracking, isolasi dan karantina secara buat masif dan efektif sehingga potensi penularan Covid-19 dapat terkendali, positivity rate di Sumbar hanya 1,4 persen saja," tambahnya.

loading...

Upaya selanjutnya, pemerintah Sumbar pun menjaga perbatasan di udara dan darat.

“Kemudian yang kedua untuk menjaga perbatasan udara dan darat. Jika melalui perjalanan udara, setiap masuk ke wilayah Sumatera Barat akan kita fasilitasi swab gratis di airport,” ucapnya.

Baca Juga: Stok Mobil Menipis, Daihatsu Bakal Genjot Produksi di Pabrik

Sebagaimana diberitakan Fixpadang.com sebelumnya dalam artikel "Positif Rate 1,4 Persen, Irwan Prayitno: Tiga Pendekatan Pertahankan Zona Hijau", ketiga adalah penerapan sanksi dalam pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan.