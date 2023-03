Piala Dunia U20 Batal Digelar di Indonesia, Pemain Timnas Ungkap Rasa Kecewa

PIKIRAN RAKYAT – Keputusan FIFA untuk membatalkan ajang bergengsi internasional, Piala Dunia U20 2023 di Indonesia menorehkan kekecewaan bagi banyak pihak, termasuk bagi pemain tim nasional (timnas) di Tanah Air.

Melalui akun media sosial Twitter @PSSI, organisasi sepak bola Indonesia itu mengunggah foto para pemain yang memperlihatkan kesedihan dan kekecewaan mereka usai mengetahui keputusan FIFA. Pasalnya, skuad Garuda Muda memiliki mimpi yang besar untuk bermain di kancah internasional sejak beberapa tahun silam.

“Mimpi itu tetap harus dikejar dan kesempatan besar pasti akan terus datang,” kata PSSI, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Twitter.

“Terima kasih untuk selalu konsisten berjuang membela Merah Putih di kancah internasional, adik-adik. Pertahankan semangat juangmu dan terus fokus dalam mengejar cita-citamu,” ujarnya menyambung.

Kekecewaan para pemain juga terlihat jelas melalui unggahan sosial media mereka, di antaranya adalah Asnawi Mangkualam, Marselino Ferdinan, dan Rabbani Tasnim Siddiq.

“Abroad agar sepak bola indonesia dikenal lebih luas, tapi dikasih jalur khusus untuk maju malah milih mundur. Aneh!” kata @asnawi_bhr.

“We lost our big dreams. It’s not about me it’s about my friend’s dream (kita kehilangan mimpi terbesar. Ini bukan tentang saya, ini tentang mimpi teman saya),” kata Marselino di akunnya @marselinoferdinan10.

“Terima kasih, puaskah kalian telah menghancurkan salah satu mimpi besar kami? Entah pengorbanan apa saja yang sudah kami lakukan untuk negara demi ajang ini. Tenaga, waktu, pikiran, keringat, bahkan darah sudah kami kerahkan. Tapi sekejap saja gagal karena alasan politik bapak-bapak di atas,” kata @rabbanitasnim.