FIFA Buat Keputusan, Indonesia Akhirnya Batal jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023

PIKIRAN RAKYAT - Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sudah mengeluarkan keputusan terkait Piala Dunia U20. Hasilnya, setelah melakukan perbincangan dengan pihak pemerintah, FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20.

Pernyataan ini dikeluarkan satu hari setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. FIFA mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.

Dalam keterangan resminya, FIFA menyatakan ada beberapa alasan pembatalan status Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA juga memberitahukan lokasi Piala Dunia U20 akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

"FIFA has decide Due to current circumstances, to remove Indonesia as the host of the FIFA u20 World Cup 2023. A new host will be announced as soon as possible, with the date of the tournament remaining unchanged (FIFA memutuskan karena situasi terkini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 FIFA. Tuan rumah baru akan segera diumumkan secepatnya, dengan tanggal turnamen tidak akan berubah)," kata keterangan resmi FIFA pada Rabu, 20 Maret 2023.

Lebih lanjut, FIFA juga menjelaskan adanya kemungkinan sanksi bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia gagal jadi tuan rumah ajang bergengsi ini.

"Potential sanctions against the PSSI may also be decided at a later stage (Potenssi sanksi terhadap PSS juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya)," ujar FIFA.

FIFA juga menyatakan, dalam waktu dekat ini akan mengadakan pertemuan kembali dengan Erick Thohir. Salah satunya untuk membahas reformasi Liga di Indonesia setelah adanya Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada Oktober 2022 lalu.

Erick Thohir juga mengeluarkan pernyataan resmi terkait pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Ia menyesal tak bisa berbuat banyak dan melakukan negosiasi dengan FIFA.

