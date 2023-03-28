Pemprov Jatim Sediakan Mudik Gratis Lebaran 2023, Simak Tata Cara Pendaftarannya

Tita Salsabila
- 28 Maret 2023, 21:30 WIB
Ilustrasi Mudik Gratis
Ilustrasi Mudik Gratis /Freepik

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyediakan layanan mudik gratis Lebaran 2023. Kuota pendaftaran mudik gratis Pemprov Jatim ini terbatas.

Pendaftaran dilakukan sejak Senin 27 Maret 2023 hingga Senin 10 April 2023.

Terdapat beberapa tahap untuk pendaftaran mudik gratis ini, yaitu:

Tahap Pendaftaran

Pendaftaran Mudik Online

Jadwal Mulai : 27 Maret 2023 - 10 April 2023

Verifikasi Pendaftaran Mudik Online

Tempat : Kantor Dishub Prov. Jatim Jl. Ahmad Yani No. 268
Jadwal Mulai : 11 April 2023 - 18 April 2023

Pendaftaran Mudik Via Operator

Tempat : Kantor Dishub Prov. Jatim Jl. Ahmad Yani No. 268
Jadwal Mulai : 11 April 2023 - 18 April 2023 (Jam Kerja 08.00 - 16.00)

Halaman:
1
2
3
4

Editor: Tita Salsabila

Tags

Artikel Pilihan


Terkini

Geledah Kantor Bupati Kapuas, KPK Boyong Dua Koper Besar Diduga Dokumen Misterius

Geledah Kantor Bupati Kapuas, KPK Boyong Dua Koper Besar Diduga Dokumen Misterius

28 Maret 2023, 21:43 WIB
Pemprov Jatim Sediakan Mudik Gratis Lebaran 2023, Simak Tata Cara Pendaftarannya

Pemprov Jatim Sediakan Mudik Gratis Lebaran 2023, Simak Tata Cara Pendaftarannya

28 Maret 2023, 21:30 WIB
Profil AKP Agnis Juwita Manurung, Polwan yang Sosoknya Viral karena Diduga Flexing

Profil AKP Agnis Juwita Manurung, Polwan yang Sosoknya Viral karena Diduga Flexing

28 Maret 2023, 19:25 WIB
Potong Gaji PNS dan Terima Suap hingga Rp8,7 Miliar, Bupati Kapuas dan Istri Pakai Rompi Oranye ‘Tahanan KPK'

Potong Gaji PNS dan Terima Suap hingga Rp8,7 Miliar, Bupati Kapuas dan Istri Pakai Rompi Oranye ‘Tahanan KPK'

28 Maret 2023, 19:19 WIB
Puncak Arus Mudik Lebaran 2023 Diprediksi Terjadi pada 18-21 April, Korlantas: Ada Peningkatan H-1

Puncak Arus Mudik Lebaran 2023 Diprediksi Terjadi pada 18-21 April, Korlantas: Ada Peningkatan H-1

28 Maret 2023, 19:15 WIB
Agar Cepat Terkabul, Jangan Lewatkan 2 Waktu Mustajab untuk Berdoa di Bulan Puasa

Agar Cepat Terkabul, Jangan Lewatkan 2 Waktu Mustajab untuk Berdoa di Bulan Puasa

28 Maret 2023, 19:10 WIB
Mensos Risma Menangis Saat Raker Bareng Komisi VIII: Mohon Doanya Saja

Mensos Risma Menangis Saat Raker Bareng Komisi VIII: Mohon Doanya Saja

28 Maret 2023, 19:07 WIB
Ketua Komisi III DPR Prihatin Anggotanya Jadi Tersangka Korupsi

Ketua Komisi III DPR Prihatin Anggotanya Jadi Tersangka Korupsi

28 Maret 2023, 18:55 WIB
Dinilai Mandek, Buruh Tuntut Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja PetroChina Jabung

Dinilai Mandek, Buruh Tuntut Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja PetroChina Jabung

28 Maret 2023, 18:48 WIB
KPK Sebut Korupsi Rp8,7 Miliar Bupati Kapuas dan Istrinya untuk Sejumlah Kontestasi Politik

KPK Sebut Korupsi Rp8,7 Miliar Bupati Kapuas dan Istrinya untuk Sejumlah Kontestasi Politik

28 Maret 2023, 18:43 WIB

Terpopuler

1

4 Link Live Streaming MotoGP Portugal 2023, Nonton Balapan Langsung di Trans7 Gratis!
2

Prediksi Skor Montenegro vs Serbia di Kualifikasi Euro 2024: Preview, Statistik, Head to Head dan Line-Up
3

Prediksi Skor Arema FC vs Bali United di BRI Liga 1: Preview, Statistik, Head to Head dan Line-Up
4

SEDANG BERLANGSUNG MotoGP Portugal 2023 Dimulai! Simak Link Live Streaming Trans7 Gratis!
5

Prediksi Skor Kazakhstan vs Denmark di Kualifikasi Euro 2024: Head to Head, Preview Tim dan Starting Line-up
6

Link Live Streaming MotoGP Portugal 2023, Nonton Siaran Langsung Trans 7
7

Deretan Sanksi Berat yang Bakal Diterima Jika Indonesia Gagal Gelar Piala Dunia U-20 2023
8

Link Live Streaming Trans7, Nonton Siaran Langsung MotoGP Portugal 2023
9

Cek Fakta: Beredar Isu Nathalie Holscher Hamil Anak Kedua, Sule Siap Lakukan Gender Reveal
10

Prediksi Skor Luksemburg vs Portugal di Kualifikasi Euro 2024: Head to Head, Statistik hingga Starting Line Up

Pikiran Rakyat Media Network

Portal Sulut

Benar-benar Istimewa! Weton Ini Hidup Selalu Sukses, Lancar Rezeki dan Hidup Penuh Keberuntungan

Benar-benar Istimewa! Weton Ini Hidup Selalu Sukses, Lancar Rezeki dan Hidup Penuh Keberuntungan

28 Maret 2023, 22:34 WIB

Kabar Joglo Semar

Contoh Kultum Ramadhan 2023, Kuliah Tujuh Menit Untuk Ceramah Tarawih dan Subuh

Contoh Kultum Ramadhan 2023, Kuliah Tujuh Menit Untuk Ceramah Tarawih dan Subuh

28 Maret 2023, 22:34 WIB

Jurnal Soreang

Korlantas Polri Prediksi Puncak Arus Mudik Idul Fitri 1444 H, Kapan?

Korlantas Polri Prediksi Puncak Arus Mudik Idul Fitri 1444 H, Kapan?

28 Maret 2023, 22:34 WIB

Manadoku

KEREN! Redmi Note 12 Turbo 5G Edisi Harry Potter, Fitur Komplit, Bonus Jubah hingga Tongkat Sihir Hogwarts

KEREN! Redmi Note 12 Turbo 5G Edisi Harry Potter, Fitur Komplit, Bonus Jubah hingga Tongkat Sihir Hogwarts

28 Maret 2023, 22:33 WIB

Sinar Jateng

Prakiraan Cuaca Rabu 29 Maret 2023 Kota Magelang, Berpotensi Turun Hujan

Prakiraan Cuaca Rabu 29 Maret 2023 Kota Magelang, Berpotensi Turun Hujan

28 Maret 2023, 22:33 WIB

Jurnal Gaya

Gagal Baper! Agensi Kim So Eun dan Song Jae Rim Akhirnya Buka Suara Terkait Rumor Kencan Mereka

Gagal Baper! Agensi Kim So Eun dan Song Jae Rim Akhirnya Buka Suara Terkait Rumor Kencan Mereka

28 Maret 2023, 22:33 WIB

Cilacap Update

Hore! Tahun 2023 Akan Ada 309 KM Jalan Tol Baru yang Beroperasi Sambut Tahun Baru, Simak Target PUPR!

Hore! Tahun 2023 Akan Ada 309 KM Jalan Tol Baru yang Beroperasi Sambut Tahun Baru, Simak Target PUPR!

28 Maret 2023, 22:33 WIB

Media Pakuan

Hasil Pertandingan Kedua Timnas Indonesia di FIFA Match Day VS Burundi,Berakhir Dengan Imbang

Hasil Pertandingan Kedua Timnas Indonesia di FIFA Match Day VS Burundi,Berakhir Dengan Imbang

28 Maret 2023, 22:32 WIB

Editor News

Suga BTS Bocorkan Sikap Jimin Saat Jatuh Cinta dan Hal yang Dilakukan dengan Pacarnya

Suga BTS Bocorkan Sikap Jimin Saat Jatuh Cinta dan Hal yang Dilakukan dengan Pacarnya

28 Maret 2023, 22:32 WIB

Desk DIY

Seru ! Kaesang Didapuk Jadi Wasit Debat Keramas NET TV

Seru ! Kaesang Didapuk Jadi Wasit Debat Keramas NET TV

28 Maret 2023, 22:32 WIB

Berita Solo Raya

Nasib Honorer 2023 Disebut dalam Diskusi Menteri PANRB dan Ketua Komisi II DPR RI, Sudah Ada Solusi?

Nasib Honorer 2023 Disebut dalam Diskusi Menteri PANRB dan Ketua Komisi II DPR RI, Sudah Ada Solusi?

28 Maret 2023, 22:32 WIB

Berita Solo Raya

Erick Thohir Kirim Pitch Stitching untuk Kebut Persiapan Piala Dunia U-20 Indonesia, Apa Itu?

Erick Thohir Kirim Pitch Stitching untuk Kebut Persiapan Piala Dunia U-20 Indonesia, Apa Itu?

28 Maret 2023, 22:31 WIB

Boltim News

Kebakaran Hebat Terjadi di Hebei China, 11 Orang Tewas Terpanggang

Kebakaran Hebat Terjadi di Hebei China, 11 Orang Tewas Terpanggang

28 Maret 2023, 22:31 WIB

Zona Surabaya Raya

Ini Bocoran, Mitsubishi XFC Concept Calon Pendatang Baru di Segmen Compact SUV

Ini Bocoran, Mitsubishi XFC Concept Calon Pendatang Baru di Segmen Compact SUV

28 Maret 2023, 22:30 WIB

Koran

Jelang Lawan Persija, Pemain Persib Mulai Diasah Taktik

Jelang Lawan Persija, Pemain Persib Mulai Diasah Taktik

28 Maret 2023, 22:30 WIB

Sudut Batam

Contoh Naskah Kultum Ramadhan Singkat Tema Terbaru 2023

Contoh Naskah Kultum Ramadhan Singkat Tema Terbaru 2023

28 Maret 2023, 22:30 WIB

Zona Banten

Jadwal TV ANTV Hari Ini Rabu, 29 Maret 2023 Akan Tayang Rabbids Invasion, Angry Birds, Hingga Suami Pengganti

Jadwal TV ANTV Hari Ini Rabu, 29 Maret 2023 Akan Tayang Rabbids Invasion, Angry Birds, Hingga Suami Pengganti

28 Maret 2023, 22:30 WIB

Info Temanggung

Tidak Lolos SNBP? Masih Ada 6 Langkah Keren ini yang Bisa Dilakukan, Tidak Perlu Putus Asa

Tidak Lolos SNBP? Masih Ada 6 Langkah Keren ini yang Bisa Dilakukan, Tidak Perlu Putus Asa

28 Maret 2023, 22:29 WIB

Portal Sulut

Dompet Menebal! 7 Shio Siap-siap Tampung Hoki Sebanyak-banyaknya di Akhir Bulan Maret 2023

Dompet Menebal! 7 Shio Siap-siap Tampung Hoki Sebanyak-banyaknya di Akhir Bulan Maret 2023

28 Maret 2023, 22:29 WIB

Koran

Tindak Tegas Pelaku yang Memaksa Minta THR

Tindak Tegas Pelaku yang Memaksa Minta THR

28 Maret 2023, 22:27 WIB

Portal Maluku

UPDATE Kode Redeem FF Hari Ini 1 menit yang Lalu 29 Maret 2023, Klaim dan Ambil Hadiahnya

UPDATE Kode Redeem FF Hari Ini 1 menit yang Lalu 29 Maret 2023, Klaim dan Ambil Hadiahnya

28 Maret 2023, 22:27 WIB

Jurnal Aceh

Wajib Coba! 4 Tempat Kuliner Keluarga di Yogyakarta, Cocok Dinikmati Saat Libur Lebaran

Wajib Coba! 4 Tempat Kuliner Keluarga di Yogyakarta, Cocok Dinikmati Saat Libur Lebaran

28 Maret 2023, 22:26 WIB

Zona Priangan

The Holme, Rumah Paling Mahal di Dunia Dihargai Rp 4,6 Triliun, Pernah Dimiliki Keluarga Kerajaan Saudi

The Holme, Rumah Paling Mahal di Dunia Dihargai Rp 4,6 Triliun, Pernah Dimiliki Keluarga Kerajaan Saudi

28 Maret 2023, 22:25 WIB

Pedoman Tangerang

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Aceh Hari Ini, Rabu 29 Maret 2023

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Aceh Hari Ini, Rabu 29 Maret 2023

28 Maret 2023, 22:25 WIB

Iko Bengkulu

Cara Mudah Mengatasi Lupa Password Akun TikTok dan Mengembalikan Akses ke Akun Anda

Cara Mudah Mengatasi Lupa Password Akun TikTok dan Mengembalikan Akses ke Akun Anda

28 Maret 2023, 22:24 WIB
x