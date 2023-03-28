Pemprov Jatim Sediakan Mudik Gratis Lebaran 2023, Simak Tata Cara Pendaftarannya

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyediakan layanan mudik gratis Lebaran 2023. Kuota pendaftaran mudik gratis Pemprov Jatim ini terbatas.
Pendaftaran dilakukan sejak Senin 27 Maret 2023 hingga Senin 10 April 2023.
Terdapat beberapa tahap untuk pendaftaran mudik gratis ini, yaitu:
Tahap Pendaftaran
Pendaftaran Mudik Online
Jadwal Mulai : 27 Maret 2023 - 10 April 2023
Verifikasi Pendaftaran Mudik Online
Tempat : Kantor Dishub Prov. Jatim Jl. Ahmad Yani No. 268
Jadwal Mulai : 11 April 2023 - 18 April 2023
Pendaftaran Mudik Via Operator
Tempat : Kantor Dishub Prov. Jatim Jl. Ahmad Yani No. 268
Jadwal Mulai : 11 April 2023 - 18 April 2023 (Jam Kerja 08.00 - 16.00)
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