Hadapi Arus Mudik Lebaran 2023, Polri Bakal Berlakukan Contra Flow dan One Way di Sejumlah Ruas Jalan

PIKIRAN RAKYAT – Jelang momen mudik Lebaran 2023, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pun menyiapkan langkah untuk menghadapi arus mudik dan arus balik dengan melakukan penambahan kapasitas jalan. Adapun, penambahan kapasitas jalan yang dimaksudkan itu adalah dengan memberlakukan contra flow dan one way di sejumlah ruas jalan.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Aan Suhanan dalam acara diskusi publik bertajuk

"Keterjangkauan Pangan, Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik Jelang Mudik Lebaran 2023" di Jakarta, Selasa, 28 Maret 2023.

"Tahun ini kami akan melakukan penambahan kapasitas jalan berupa contra flow, one way, alih arus dan buka tutup," katanya, Selasa, 28 Maret 2023.

Menurut keterangan Aan, contra flow akan dilakukan secara situasional. Tujuannya, untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di sekitar rest area sekaligus mengantisipasi gangguan pada penggal jalur tertentu yang mungkin saja terjadi.

"Contra flow untuk dilaksanakan dari mulai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 72 Tol Cipali," ujarnya.

Sementara itu, pelaksanaan one way akan dilakukan dari KM 72 Tol Cipali sampai dengan KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, dan di KM 422 sampai dengan KM 442 Tol Semarang-Bawen. Menurut penjelasan Aan, jadwal pelaksanaan one way dan contra flow sudah dibuat bersama Kementerian Perhubungan, PT Jasamarga dan stakeholders terkait.

Adapun, untuk alih arus dan buka tutup arus akan diterapkan pada ruas tol fungsional Cisumdawu, jika arus lalu lintas mengalami kepadatan di GT Cimalaka, maka arus lalu lintas akan ditutup atau dialihkan melalui exit Sumedang. Namun, jika exit Sumedang masih padat, maka akan ditutup dan dialihkan melalui exit Pemulihan.