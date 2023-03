Ada Perbaikan di Jalan Tol Jagorawi, Simak Jadwal Lengkapnya Guna Hindari Kemacetan

PIKIRAN RAKYAT - PT Jasamarga Metropolitan Tollroad kembali melakukan perbaikan di ruas Jalan Tol Jagorawi. Perbaikin ini dilakukan tertanggal 27 Maret 2023 s/d 2 April 2023 mendatang.

Perbaikan yang dilakukan merupakan upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ada 2 jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu Scrapping Filling Overlay dan Rekonstruksi jalan.

Pekerjaan ini dilakukan demi mempersiapkan jalan Tol Jagorawi sambut pemudik Lebaran 2023 yang diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Untuk detailnya, berikut adalah perbaikan di ruas jalan Tol Jagorawig dari 27 Maret s/d 2 April 2023:

1. Pekerjaan Scrapping Filling Overlay

Arah Jakarta

- Off Ramp Sentul Selatan 2 (sebelum gerbang tol) Bahu Luar, sepanjang 100 meter, dengan periode waktu pukul 09.00 s.d. 17.00 WIB dilaksanakan Senin 27 Maret 2023;

- Off Ramp Sentul Selatan 2 (sebelum gerbang tol), 1 lajur penuh, sepanjang 75 meter, dengan periode window time (pukul 22.00 s.d. 05.00 WIB) dilaksanakan Senin 27 Maret 2023;

- Off Ramp Sentul Selatan 2 (setelah gerbang tol), 1 lajur penuh, sepanjang 130 meter, dengan periode waktu pukul 09.00 s.d. 17.00 WIB dilaksanakan Selasa, 28 Maret 2023;

- Off Ramp Sentul Selatan 2 (setelah gerbang tol), lajur 2, sepanjang 97 meter, dengan periode window time (pukul 22.00 s.d. 05.00 WIB) dilaksanakan Selasa, 28 Maret 2023;

- Off Ramp Sentul Selatan 2 (setelah gerbang tol), lajur 1, sepanjang 98 meter, dengan periode waktu pukul 09.00 s.d. 17.00 WIB dilaksanakan Rabu, 29 Maret 2023;

- KM 36+300 s.d. KM 36+100 lajur Tapper, sepanjang 200 meter, dengan periode window (pukul 22.00 s.d. 05.00 WIB) dilaksanakan Jumat, 31 Maret 2023.

Arah Ciawi