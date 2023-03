Mantan Komisioner KPK: Ada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Kerap Tampil di TV

PIKIRAN RAKYAT – Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mangatakan, ada pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering tampil di televisi (TV). Saut menjelaskan, dia mengetahui hal itu ketika masih menjabat di KPK.

“Saya masih sering lihat itu orang muncul di TV sekarang. Padahal waktu saya di KPK, itu ada laporan masuk dia by name, by address, dia dan istrinya. Gede uangnya,” kata Saut pada Selasa, 28 Maret 2023 seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari PMJ News.

Saut mengatkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan sudah menyerahkan hasil pemeriksaan terkait dugaan kejanggalan harta para pejabat yang diduga terkait TPPU tersebut ke KPK. Kendati demikian, dia heran lantaran artis pelaku TPPU itu belum ditindak dan malah sering tampil di TV.

Saat ditanyakan siapa orang yang bermaksud, dia tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut. Akan tetapi, dia membenarkan bahwa sosok tersebut belum pernah diungkap ke publik.

“Aku enggak bisa nyebut siapa, tanya sama Pak Ivan (PPATK). Tanya, tanya sama Ivan, itu yang waktu Saut di sana, kamu pernah lapor gitu,” tuturnya.

Sebelumnya, masyarakat juga dibuat penasaran soal sosok artis yang disebut terlibat kasus TPPU dengan nilai fantastis hingga Rp4 triliun. Sosok artis yang disebut berinisial P itu diungkap Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus.

“Kami tidak dalam rangka mendiskreditkan selebritis Indonesia yang inisialnya P, tapi kami mendorong KPK meningkatkan kinerjanya,” kata Iskandar Sitorus.

Iskandar Sitorus mendorong pihak yang terlibat dalam kasus TPPU untuk segera menghentikan perbuatannya.

