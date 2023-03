Kapolri Buka Layanan Mudik Gratis Lebaran 2023, Siapkan Armada Bus dan Kereta Api

PIKIRAN RAKYAT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyiapkan layanan mudik gratis untuk Lebaran 2023. Program ini diberikan oleh Kapolri untuk membantu masyarakat bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing.

Dalam keterangannya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri tengah menyiapkan fasilitas untuk mudik gratis tersebut.

"Sedangk kita diskusikan kesiapan jumlah kendaraan yang siap," kata Listyo Sigit Prabowo dikutip Pikiran-Rakyat.com dari NTMC Polri pada Selasa, 28 Maret 2023.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan sebelumnya, Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo juga menjelaskan tak hanya kesiapan mudik gratis saja yang diperhatikan. Polri juga akan mematangkan persiapan menghadapi arus mudik.

Menurut Dedy, Polri akan menggelar Operasi Ketupat 2023 sejak H-7 Idulfitri hingga H+7. Bahkan, tak menutup kemungkinan akan diperpanjang masa operasinya.

“Tantangannya jauh lebih berat dari tahun kemaren, tapi jalurnya sudah siap,” ujarnya.

Daftar Lembaga Sediakan Mudik Gratis

Mudik gratis dari Kapolri ini menambahkan daftar mudik gratis untuk Lebaran 2023 ini. Pasalnya beberapa lembaga sudah mengumumkan program ini sejak awal Ramadhan 1444 H.

Berikut adalah daftarnya: