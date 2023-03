Pemain Timnas Indonesia Soal Piala Dunia U20: Bantu Merdeka Negara Orang, Hancurkan Mimpi Bangsa Sendiri

PIKIRAN RAKYAT - Pemain Timnas Indonesia U20, Hokky Caraka mengirim pesan menohok jelang Piala Dunia U20 yang berlangsung sesaat lagi. Pesan menohok tersebut dikeluarkan lantaran saat ini, Indonesia punya kemungkinan gagal jadi tuan rumah.

Gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 buntut penolakan keras berbagai pihak terhadap Israel. Banyak pihak di tanah air tak mau Israel ikut berkompetisi di ajang tersebut.

Hal ini membuat Hokky Caraka mempertanyakan orang-orang yang menentang Israel. Pasalnya menurut dia kebijakan tersebut akan menghancurkan mimpi anak bangsa yang ingin bertarung di kelas dunia.

"Fighting for the independence of other people's countries, but you all destroy the dreams of the nation's children (Memperjuangkan kemerdekaan dari negara lain, tapi kalian semua menghancurkan mimpi anak bangsa)," kata Hokky Caraka dalam story akun Instagramnya @hokkycaraka_ pada Selasa, 28 Maret 2023.

Ia juga kemudian mengucapkan kalimat perpisahan, seakan-akan Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.

"Sweet dream friends. See you soon (mimpi indah temanku, sampai jumpa lagi)," ujar dia.

Tak hanya pesan tersebut saja, Hokky Caraka juga mengutip perkataan sang pelatih, Shin Tae Yong beberapa waktu lalu.

Pernyataan yang dikutip adalah keinginan besar sang pelatih Timnas agar Piala Dunia U20 tetap berlangsung di Indonesia.

"Saya sudah bekerja keras sejak 202 untuk Piala Dunia U20. Jadi, saya mau Timnas Indonesia U20 tetap tampil di turnamen nanti," kata Shin Tae Yong.