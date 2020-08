YouTube Hapus Video Wawancara Anji dan Hadi Pranoto

PIKIRAN RAKYAT - Dinilai melanggar persyaratan layanan, YouTube menghapus konten video wawancara Anji kepada Hadi Pranoto.

Artinya, hanya sekitar dua hari konten itu bisa diakses publik. Saat ini, video berjudul ’BISA KEMBALI NORMAL? OBAT COVID 19 SUDAH DITEMUKAN!!’ sudah tak tersedia di kanal YouTube duniamanji milik Anji.

Konten video yang pertama kali diunggah pada 31 Juli 2020 itu, dinilai meresahkan publik hingga menjuru pada sumber informasi bohong.

Baca Juga: Kondisi Indra Thohir dan Pesan Khusus Sang Legenda: Persib tak Boleh Pindah Home Base

Sosok Hadi Pranoto yang mengaku profesor bidang mikrobiologi, mengklaim menemukan obat herbal untuk Covid-19.

loading...

Pada Senin 3 Agustus 2020, video "wawancara" di kanal YouTube milik Anji itu tidak bisa diakses lagi.

Dalam layar, hanya tertulis "This video has been removed for violating YouTube's community guidelines (video itu telah dihapus karena melanggar persyaratan layanan YouTube)".

Belum ada keterangan terkait take down YouTube pada konten video wawancara tersebut.

Sebelumnya, Anji mengunggah video wawancara dengan Hadi Pranoto di Lampung pada Jumat 31 Juli 2020, berjudul "Bisa Kembali Normal? Obat Covid-19 Sudah Ditemukan".***